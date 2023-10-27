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При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель - РИА Новости, 27.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/obstrel-1905582755.html
При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель
При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель - РИА Новости, 27.10.2023
При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель
Мирный житель ранен в результате вчерашнего обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, разрушены три многоквартирных дома и один объект промышленной... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:26
2023-10-27T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вчерашнего обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, разрушены три многоквартирных дома и один объект промышленной инфраструктуры, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Вчера в результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранение получил мужчина 1964 года рождения. Разрушения получили три многоквартирных дома и промышленная инфраструктура", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в течение суток 26 октября поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никольском, а также повреждены девять домостроений и один объект гражданской инфраструктуры. Выпущено 29 единиц различных боеприпасов. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20231026/ranenyy-1905430649.html
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
ясиноватая
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происшествия, ясиноватая, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Украина, Донецк
При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель, разрушены три дома

© Дмитрий Шевченко/vkontakteПоследствия обстрела в городе Ясиноватая
Последствия обстрела в городе Ясиноватая
© Дмитрий Шевченко/vkontakte
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вчерашнего обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, разрушены три многоквартирных дома и один объект промышленной инфраструктуры, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"Вчера в результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранение получил мужчина 1964 года рождения. Разрушения получили три многоквартирных дома и промышленная инфраструктура", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
При обстреле Никольского в ДНР ранен мужчина
26 октября, 16:26
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в течение суток 26 октября поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никольском, а также повреждены девять домостроений и один объект гражданской инфраструктуры. Выпущено 29 единиц различных боеприпасов.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
При обстреле Донецка ранен мирный житель
24 октября, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяУкраинаДонецк
 
 
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