https://ria.ru/20231027/obstrel-1905582755.html

При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель

При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель - РИА Новости, 27.10.2023

При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель

Мирный житель ранен в результате вчерашнего обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, разрушены три многоквартирных дома и один объект промышленной... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:26

2023-10-27T11:26

2023-10-27T11:26

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

украина

донецк

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вчерашнего обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, разрушены три многоквартирных дома и один объект промышленной инфраструктуры, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "Вчера в результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранение получил мужчина 1964 года рождения. Разрушения получили три многоквартирных дома и промышленная инфраструктура", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в течение суток 26 октября поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никольском, а также повреждены девять домостроений и один объект гражданской инфраструктуры. Выпущено 29 единиц различных боеприпасов. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20231026/ranenyy-1905430649.html

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html

ясиноватая

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ясиноватая, украина, донецк