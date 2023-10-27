При обстреле Ясиноватой ранен мирный житель
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель, разрушены три дома
© Дмитрий Шевченко/vkontakteПоследствия обстрела в городе Ясиноватая
© Дмитрий Шевченко/vkontakte
Последствия обстрела в городе Ясиноватая. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате вчерашнего обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, разрушены три многоквартирных дома и один объект промышленной инфраструктуры, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.
"Вчера в результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины Ясиноватой ранение получил мужчина 1964 года рождения. Разрушения получили три многоквартирных дома и промышленная инфраструктура", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало, что в течение суток 26 октября поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском районе Донецка, Ясиноватой и Никольском, а также повреждены девять домостроений и один объект гражданской инфраструктуры. Выпущено 29 единиц различных боеприпасов.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.