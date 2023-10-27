В ООН показали обломки западных ракет, которыми Киев бил по гражданским
Полянский показал СБ ООН обломки ракет, которыми ВСУ били по гражданским
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 27 окт - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский принес на заседание Совета безопасности обломки западных ракет, которые Киев использовал для удара по гражданской инфраструктуре.
"Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью", - заявил Полянский.
Высокопоставленный дипломат показал на заседании СБ обломки ракеты, выпущенной из установки HIMARS по администрации Херсонской области в сентября 2022 года, в результате удара погибли три человека, многие были ранены. Также Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow, производства Великобритании и Франции, по мосту. "Здесь отчетливо читается "Сделано во Франции", - сказал Полянский.
Он продемонстрировал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей.
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"То, что я вам сейчас показал, это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры", - сказал Полянский.
Он подчеркнул, что "поставки киевскому режиму западного оружия продолжаются".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.