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МИД вызвал посла Норвегии - РИА Новости, 27.10.2023
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17:21 27.10.2023 (обновлено: 18:35 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/norvegiya-1905692530.html
МИД вызвал посла Норвегии
МИД вызвал посла Норвегии - РИА Новости, 27.10.2023
МИД вызвал посла Норвегии
Норвежского посла Роберта Квиле вызвали в МИД России из-за попытки властей в Осло помешать чествованию памяти советских солдат, погибших на территории страны во РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:21
2023-10-27T18:35
россия
норвегия
в мире
киркенес
осло
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Норвежского посла Роберта Квиле вызвали в МИД России из-за попытки властей в Осло помешать чествованию памяти советских солдат, погибших на территории страны во время Второй мировой войны."Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний", — подчеркнули в ведомстве.Отмечается, что инцидент произошел в среду во время традиционных мероприятий в Киркенесе, где чествовали советских солдат, погибших при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Мэр муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Мэланд возмутился тем, что венок, который возложил российский консул Николай Коныгин, частично перекрыл норвежский, и приказал убрать его. Тем не менее его вернула россиянка, участвовавшая в церемонии.В МИД подчеркнули, что Мэланд лично участвовал в перемещении венков Генконсульства. В ведомстве назвали это "актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей". "Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть", — отметили в министерстве.Послу указали на то, что Москва расценивает происходящее в стране вокруг этой памятной даты как сознательную попытку сфальсифицировать историю и преуменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Речь идет в том числе о планах мэра Сёр-Варангера пригласить в следующем году на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии президента Украины и "выпячивании" заслуг отдельных народов СССР в освобождении этого региона.В министерстве добавили, что российские дипмиссии и соотечественники продолжат чествовать воинов, победивших фашизм и спасших многих местных жителей.
https://ria.ru/20231003/norvegiya-1900075114.html
https://ria.ru/20231027/memorial-1905577814.html
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россия, норвегия, в мире, киркенес, осло
Россия, Норвегия, В мире, Киркенес, Осло
МИД вызвал посла Норвегии

МИД вызвал посла Норвегии в Москве из-за попытки срыва мероприятия в Киркенесе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Норвежского посла Роберта Квиле вызвали в МИД России из-за попытки властей в Осло помешать чествованию памяти советских солдат, погибших на территории страны во время Второй мировой войны.
«
"Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний", — подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что инцидент произошел в среду во время традиционных мероприятий в Киркенесе, где чествовали советских солдат, погибших при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Мэр муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Мэланд возмутился тем, что венок, который возложил российский консул Николай Коныгин, частично перекрыл норвежский, и приказал убрать его. Тем не менее его вернула россиянка, участвовавшая в церемонии.
В МИД подчеркнули, что Мэланд лично участвовал в перемещении венков Генконсульства. В ведомстве назвали это "актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей".
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"Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть", — отметили в министерстве.
Послу указали на то, что Москва расценивает происходящее в стране вокруг этой памятной даты как сознательную попытку сфальсифицировать историю и преуменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Речь идет в том числе о планах мэра Сёр-Варангера пригласить в следующем году на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии президента Украины и "выпячивании" заслуг отдельных народов СССР в освобождении этого региона.
В министерстве добавили, что российские дипмиссии и соотечественники продолжат чествовать воинов, победивших фашизм и спасших многих местных жителей.
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