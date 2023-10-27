https://ria.ru/20231027/norvegiya-1905692530.html

МИД вызвал посла Норвегии

МИД вызвал посла Норвегии - РИА Новости, 27.10.2023

МИД вызвал посла Норвегии

Норвежского посла Роберта Квиле вызвали в МИД России из-за попытки властей в Осло помешать чествованию памяти советских солдат, погибших на территории страны во РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:21

2023-10-27T17:21

2023-10-27T18:35

россия

норвегия

в мире

киркенес

осло

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Норвежского посла Роберта Квиле вызвали в МИД России из-за попытки властей в Осло помешать чествованию памяти советских солдат, погибших на территории страны во время Второй мировой войны."Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний", — подчеркнули в ведомстве.Отмечается, что инцидент произошел в среду во время традиционных мероприятий в Киркенесе, где чествовали советских солдат, погибших при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Мэр муниципалитета Сёр-Варангер Магнус Мэланд возмутился тем, что венок, который возложил российский консул Николай Коныгин, частично перекрыл норвежский, и приказал убрать его. Тем не менее его вернула россиянка, участвовавшая в церемонии.В МИД подчеркнули, что Мэланд лично участвовал в перемещении венков Генконсульства. В ведомстве назвали это "актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей". "Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть", — отметили в министерстве.Послу указали на то, что Москва расценивает происходящее в стране вокруг этой памятной даты как сознательную попытку сфальсифицировать историю и преуменьшить роль Советского Союза в победе над фашизмом. Речь идет в том числе о планах мэра Сёр-Варангера пригласить в следующем году на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии президента Украины и "выпячивании" заслуг отдельных народов СССР в освобождении этого региона.В министерстве добавили, что российские дипмиссии и соотечественники продолжат чествовать воинов, победивших фашизм и спасших многих местных жителей.

https://ria.ru/20231003/norvegiya-1900075114.html

https://ria.ru/20231027/memorial-1905577814.html

россия

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россия, норвегия, в мире, киркенес, осло