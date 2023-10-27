Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе
Посол России вступился за консула, чей венок воинам СССР убрал мэр Киркинеса
© Фото : Russian Consulate General in Kirkenes/TelegramГенеральный консул России в Киркенесе Николай Коныгин во время возложения венка к памятнику советским воинам
Генеральный консул России в Киркенесе Николай Коныгин во время возложения венка к памятнику советским воинам
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили вступился за российского консула, который, вопреки позиции норвежских властей, возложил к памятнику советским воинам в Киркинесе венок, затем "в ярости" убранный мэром города, и заявил, что регламентировать такие мероприятия могут правоохранители и власти, а не "русофобски настроенные политики". Его слова приводятся в Telegram-канале посольства России.
На этой неделе, когда отмечается годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой Красная Армия освободила Северную Норвегию от фашистов, у памятника советскому воину в Киркенесе произошел скандал. Мэр приграничного города, где всегда с особым уважением относились к памяти павших воинов-освободителей, Магнус Мэланд, возмутился тем, что венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным, частично перекрыл норвежский и велел убрать его. Венок в итоге вернула россиянка, участвовавшая в церемонии.
"Почтить память бойцов Красной армии, которые отдали свою жизнь при освобождении северной Норвегии, - это не только право, но и обязанность Генерального консула России в Киркенесе", - приводятся в Telegram-канале посольства России в Норвегии слова российского посла Рамишвили.
Дипломат подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР. И никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию, добавил он.
Помимо прочего, памятники советским воинам являются публичными пространствами и вопрос каких-либо юридических ограничений на мероприятия возле них находится в компетенции норвежских правоохранительных и судебных властей, "а не русофобски настроенных политиков", заявил посол.
Ранее власти северной Норвегии заявили, что пригласят на торжества по случаю 80-летия с момента освобождения Восточного Финнмарка весной следующего года Владимира Зеленского, представителей же России приглашать не планируется.