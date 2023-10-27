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Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе - РИА Новости, 27.10.2023
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10:58 27.10.2023 (обновлено: 11:44 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/norvegiya-1905574323.html
Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе
Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе - РИА Новости, 27.10.2023
Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе
Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили вступился за российского консула, который, вопреки позиции норвежских властей, возложил к памятнику советским воинам... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:58
2023-10-27T11:44
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МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили вступился за российского консула, который, вопреки позиции норвежских властей, возложил к памятнику советским воинам в Киркинесе венок, затем "в ярости" убранный мэром города, и заявил, что регламентировать такие мероприятия могут правоохранители и власти, а не "русофобски настроенные политики". Его слова приводятся в Telegram-канале посольства России.На этой неделе, когда отмечается годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой Красная Армия освободила Северную Норвегию от фашистов, у памятника советскому воину в Киркенесе произошел скандал. Мэр приграничного города, где всегда с особым уважением относились к памяти павших воинов-освободителей, Магнус Мэланд, возмутился тем, что венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным, частично перекрыл норвежский и велел убрать его. Венок в итоге вернула россиянка, участвовавшая в церемонии. "Почтить память бойцов Красной армии, которые отдали свою жизнь при освобождении северной Норвегии, - это не только право, но и обязанность Генерального консула России в Киркенесе", - приводятся в Telegram-канале посольства России в Норвегии слова российского посла Рамишвили. Дипломат подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР. И никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию, добавил он. Помимо прочего, памятники советским воинам являются публичными пространствами и вопрос каких-либо юридических ограничений на мероприятия возле них находится в компетенции норвежских правоохранительных и судебных властей, "а не русофобски настроенных политиков", заявил посол. Ранее власти северной Норвегии заявили, что пригласят на торжества по случаю 80-летия с момента освобождения Восточного Финнмарка весной следующего года Владимира Зеленского, представителей же России приглашать не планируется.
https://ria.ru/20231004/vyskazyvaniya-1900490592.html
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в мире, россия, норвегия, ссср, владимир зеленский
В мире, Россия, Норвегия, СССР, Владимир Зеленский
Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе

Посол России вступился за консула, чей венок воинам СССР убрал мэр Киркинеса

© Фото : Russian Consulate General in Kirkenes/TelegramГенеральный консул России в Киркенесе Николай Коныгин во время возложения венка к памятнику советским воинам
Генеральный консул России в Киркенесе Николай Коныгин во время возложения венка к памятнику советским воинам - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Russian Consulate General in Kirkenes/Telegram
Генеральный консул России в Киркенесе Николай Коныгин во время возложения венка к памятнику советским воинам
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МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили вступился за российского консула, который, вопреки позиции норвежских властей, возложил к памятнику советским воинам в Киркинесе венок, затем "в ярости" убранный мэром города, и заявил, что регламентировать такие мероприятия могут правоохранители и власти, а не "русофобски настроенные политики". Его слова приводятся в Telegram-канале посольства России.
На этой неделе, когда отмечается годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой Красная Армия освободила Северную Норвегию от фашистов, у памятника советскому воину в Киркенесе произошел скандал. Мэр приграничного города, где всегда с особым уважением относились к памяти павших воинов-освободителей, Магнус Мэланд, возмутился тем, что венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным, частично перекрыл норвежский и велел убрать его. Венок в итоге вернула россиянка, участвовавшая в церемонии.
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"Почтить память бойцов Красной армии, которые отдали свою жизнь при освобождении северной Норвегии, - это не только право, но и обязанность Генерального консула России в Киркенесе", - приводятся в Telegram-канале посольства России в Норвегии слова российского посла Рамишвили.
Дипломат подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР. И никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию, добавил он.
Помимо прочего, памятники советским воинам являются публичными пространствами и вопрос каких-либо юридических ограничений на мероприятия возле них находится в компетенции норвежских правоохранительных и судебных властей, "а не русофобски настроенных политиков", заявил посол.
Ранее власти северной Норвегии заявили, что пригласят на торжества по случаю 80-летия с момента освобождения Восточного Финнмарка весной следующего года Владимира Зеленского, представителей же России приглашать не планируется.
Российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес, Норвегия - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Норвежский мэр пришел в ярость из-за венка советским воинам
Вчера, 01:55
 
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