https://ria.ru/20231027/norvegiya-1905574323.html

Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе

Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе - РИА Новости, 27.10.2023

Посол прокомментировал ситуацию на мемориале воинам СССР в Киркинесе

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили вступился за российского консула, который, вопреки позиции норвежских властей, возложил к памятнику советским воинам... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:58

2023-10-27T10:58

2023-10-27T11:44

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МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили вступился за российского консула, который, вопреки позиции норвежских властей, возложил к памятнику советским воинам в Киркинесе венок, затем "в ярости" убранный мэром города, и заявил, что регламентировать такие мероприятия могут правоохранители и власти, а не "русофобски настроенные политики". Его слова приводятся в Telegram-канале посольства России.На этой неделе, когда отмечается годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции, в результате которой Красная Армия освободила Северную Норвегию от фашистов, у памятника советскому воину в Киркенесе произошел скандал. Мэр приграничного города, где всегда с особым уважением относились к памяти павших воинов-освободителей, Магнус Мэланд, возмутился тем, что венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным, частично перекрыл норвежский и велел убрать его. Венок в итоге вернула россиянка, участвовавшая в церемонии. "Почтить память бойцов Красной армии, которые отдали свою жизнь при освобождении северной Норвегии, - это не только право, но и обязанность Генерального консула России в Киркенесе", - приводятся в Telegram-канале посольства России в Норвегии слова российского посла Рамишвили. Дипломат подчеркнул, что в рядах Красной армии воевали не только русские, но и белорусы, казахи, украинцы, а также представители других многочисленных народов СССР. И никто не может отнять у официального представителя России, являющейся международно-признанным правопреемником СССР, право провести такого рода церемонию, добавил он. Помимо прочего, памятники советским воинам являются публичными пространствами и вопрос каких-либо юридических ограничений на мероприятия возле них находится в компетенции норвежских правоохранительных и судебных властей, "а не русофобски настроенных политиков", заявил посол. Ранее власти северной Норвегии заявили, что пригласят на торжества по случаю 80-летия с момента освобождения Восточного Финнмарка весной следующего года Владимира Зеленского, представителей же России приглашать не планируется.

https://ria.ru/20231004/vyskazyvaniya-1900490592.html

https://ria.ru/20231027/norvegiya-1905532160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, норвегия, ссср, владимир зеленский