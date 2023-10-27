https://ria.ru/20231027/norvegiya-1905532160.html

Норвежский мэр пришел в ярость из-за венка советским воинам

Норвежский мэр пришел в ярость из-за венка советским воинам - РИА Новости, 27.10.2023

Норвежский мэр пришел в ярость из-за венка советским воинам

Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд пришел в ярость после того, как российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:55

2023-10-27T01:55

2023-10-27T09:24

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд пришел в ярость после того, как российский консул Николай Коныгин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес, пишет NRK.Как отмечает издание, российский дипломат проигнорировал призывы воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года."Утром в среду у памятника освобождения в Киркенесе царил полный раздор. Генеральный консул в Киркенесе (Николай Коныгин. — Прим. ред.) проигнорировал призывы не отдавать дань памяти у Монумента освобождения", — говорится в публикации.Как сообщило издание, Коныгин не только принял участие в церемонии, но и произнес речь, а также возложил венок советским освободителям Северной Норвегии. Однако, как пишет NRK, мэр муниципалитета Сeр-Варангер был недоволен такими действиями консула, а также тем, что российский венок закрывал норвежский."Мэр Магнус Меланд был в ярости", — пишет издание.Чиновник решил убрать российский венок, однако, согласно сообщению NRK, одна россиянка вернула его на место, и норвежский венок был снова прикрыт.Советские войска освободили норвежский город Киркенес от фашистской оккупации 25 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции. В результате наступления были освобождены советское Заполярье и северные районы Норвегии (Восточный Финнмарк). Потери германских войск составили около 30 тысяч убитых, 156 кораблей и судов, 125 самолетов; советских войск – свыше 6 тысяч убитых и умерших, свыше 15 тысяч раненых.Оккупация Норвегии нацистской Германией закончилась 8 мая 1945 года после общей капитуляции немецких войск в Европе. После выполнения своей освободительной миссии советские войска в конце сентября 1945 года покинули территорию Норвегии.

https://ria.ru/20231004/vyskazyvaniya-1900490592.html

https://ria.ru/20231006/norvegiya-1900944233.html

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