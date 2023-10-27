Рейтинг@Mail.ru
"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/nekhvatka-1905635519.html
"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ
"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023
"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ
Украинская армия находится в критическом положении, поскольку она понесла колоссальные потери и испытывает нехватку боеспособных солдат, пишет издание... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:00
2023-10-27T14:00
украина
киев
россия
вальдемар скшипчак
владимир путин
павел зарубин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинская армия находится в критическом положении, поскольку она понесла колоссальные потери и испытывает нехватку боеспособных солдат, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на польского генерала Вальдемара Скшипчака."На Украине просто не хватает людей, способных воевать", – отметил он.Скшипчактакже подчеркнул, что в рядах ВСУ наблюдается усталость от контрнаступления. Более того, добавил он, возможности Киева по восстановлению своего военного потенциала ограничены. Все это, по его мнению, может дать российской армии преимущество в вероятном зимнем наступлении.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905562793.html
https://ria.ru/20231027/pvo-1905610177.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_72becec833a53e2255ca2d7cbf586ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, вальдемар скшипчак, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Россия, Вальдемар Скшипчак, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины
"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ

Польский генерал Скшипчак: в ВСУ закончились боеспособные солдаты

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинская армия находится в критическом положении, поскольку она понесла колоссальные потери и испытывает нехватку боеспособных солдат, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на польского генерала Вальдемара Скшипчака.
"На Украине просто не хватает людей, способных воевать", – отметил он.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Страшная ситуация": немецкий генерал раскрыл правду о ВСУ
Вчера, 10:15
Скшипчактакже подчеркнул, что в рядах ВСУ наблюдается усталость от контрнаступления. Более того, добавил он, возможности Киева по восстановлению своего военного потенциала ограничены. Все это, по его мнению, может дать российской армии преимущество в вероятном зимнем наступлении.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ
Вчера, 12:58
 
УкраинаКиевРоссияВальдемар СкшипчакВладимир ПутинПавел ЗарубинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала