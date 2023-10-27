https://ria.ru/20231027/nekhvatka-1905635519.html

"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ

"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ - РИА Новости, 27.10.2023

"Они закончились": польский генерал ужаснулся состоянием ВСУ

Украинская армия находится в критическом положении, поскольку она понесла колоссальные потери и испытывает нехватку боеспособных солдат, пишет издание... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:00

2023-10-27T14:00

2023-10-27T14:00

украина

киев

россия

вальдемар скшипчак

владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Украинская армия находится в критическом положении, поскольку она понесла колоссальные потери и испытывает нехватку боеспособных солдат, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на польского генерала Вальдемара Скшипчака."На Украине просто не хватает людей, способных воевать", – отметил он.Скшипчактакже подчеркнул, что в рядах ВСУ наблюдается усталость от контрнаступления. Более того, добавил он, возможности Киева по восстановлению своего военного потенциала ограничены. Все это, по его мнению, может дать российской армии преимущество в вероятном зимнем наступлении.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905562793.html

https://ria.ru/20231027/pvo-1905610177.html

украина

киев

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украина, киев, россия, вальдемар скшипчак, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины