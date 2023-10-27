https://ria.ru/20231027/moskva-1906160913.html

Общий прирост выпавшего снега в Москве может составить до 5 сантиметров

Общий прирост выпавшего снега в Москве может составить до 5 сантиметров - РИА Новости, 30.10.2023

Общий прирост выпавшего снега в Москве может составить до 5 сантиметров

Общий прирост свежевыпавшего снега в Москве за день 27 октября может составить до 5 сантиметров, городские службы продолжают непрерывные работы по ликвидации... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-27T20:44

2023-10-27T20:44

2023-10-30T14:06

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москва

городское хозяйство москвы

снегопад в москве

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Общий прирост свежевыпавшего снега в Москве за день 27 октября может составить до 5 сантиметров, городские службы продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Очередные интенсивные осадки прошли в период с 15.00 до 18.00. Общий прирост свежевыпавшего снега за день 27 октября может составить до 5 сантиметров", - говорится в сообщении. Там отмечается, что по прогнозам синоптиков, в выходные ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебаний температуры воздуха возможна гололедица. Уточняется, что городские службы непрерывно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то будьте внимательными на дороге, строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20231026/tekhnika-1905503738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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