https://ria.ru/20231027/moskva-1906160913.html
Общий прирост выпавшего снега в Москве может составить до 5 сантиметров
Общий прирост выпавшего снега в Москве может составить до 5 сантиметров - РИА Новости, 30.10.2023
Общий прирост выпавшего снега в Москве может составить до 5 сантиметров
Общий прирост свежевыпавшего снега в Москве за день 27 октября может составить до 5 сантиметров, городские службы продолжают непрерывные работы по ликвидации... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-27T20:44
2023-10-27T20:44
2023-10-30T14:06
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Общий прирост свежевыпавшего снега в Москве за день 27 октября может составить до 5 сантиметров, городские службы продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Очередные интенсивные осадки прошли в период с 15.00 до 18.00. Общий прирост свежевыпавшего снега за день 27 октября может составить до 5 сантиметров", - говорится в сообщении. Там отмечается, что по прогнозам синоптиков, в выходные ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебаний температуры воздуха возможна гололедица. Уточняется, что городские службы непрерывно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. "Просим автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то будьте внимательными на дороге, строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Снегопад в Москве
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Общий прирост свежевыпавшего снега в Москве за день 27 октября может составить до 5 сантиметров, городские службы продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Очередные интенсивные осадки прошли в период с 15.00 до 18.00. Общий прирост свежевыпавшего снега за день 27 октября может составить до 5 сантиметров", - говорится в сообщении.
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Там отмечается, что по прогнозам синоптиков, в выходные ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебаний температуры воздуха возможна гололедица.
Уточняется, что городские службы непрерывно проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"Просим автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте, а если это невозможно, то будьте внимательными на дороге, строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.