https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905673615.html

Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней

Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней - РИА Новости, 27.10.2023

Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней

Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:09

2023-10-27T16:09

2023-10-27T16:27

религия

молдавия

россия

кишинев

мария захарова

румынская православная церковь

русская православная церковь

московский патриархат

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КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью."Мы призываем всех тех, кто чувствует себя стесненным российскими епархиями... вернуться к традиции и общению Румынской Православной Церкви. В Бессарабской митрополии они найдут покой и радость румынского духа, которого они лишены", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Бессарабской митрополии.В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии.В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призывает власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.

https://ria.ru/20231025/moldova-1905223985.html

https://ria.ru/20230828/moldavia-1892742054.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

молдавия, россия, кишинев, мария захарова, румынская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат, религия