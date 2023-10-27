Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней
Румынская церковь призвала священников РПЦ в Молдавии перейти в ее юрисдикцию
© Фото : православная церковь МолдовыВысокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
"Мы призываем всех тех, кто чувствует себя стесненным российскими епархиями... вернуться к традиции и общению Румынской Православной Церкви. В Бессарабской митрополии они найдут покой и радость румынского духа, которого они лишены", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Бессарабской митрополии.
В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии.
В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призывает власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.