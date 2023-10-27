Рейтинг@Mail.ru
Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:09 27.10.2023 (обновлено: 16:27 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905673615.html
Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней
Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней - РИА Новости, 27.10.2023
Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:09
2023-10-27T16:27
религия
молдавия
россия
кишинев
мария захарова
румынская православная церковь
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892671198_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_a25937c2ad930826f442cdf17164a2cc.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью."Мы призываем всех тех, кто чувствует себя стесненным российскими епархиями... вернуться к традиции и общению Румынской Православной Церкви. В Бессарабской митрополии они найдут покой и радость румынского духа, которого они лишены", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Бессарабской митрополии.В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии.В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призывает власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
https://ria.ru/20231025/moldova-1905223985.html
https://ria.ru/20230828/moldavia-1892742054.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892671198_135:36:1793:1280_1920x0_80_0_0_5cdb9bbc779a6be778b02a84fd3da5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, кишинев, мария захарова, румынская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова, Румынская православная церковь, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
Румынская церковь призвала молдавских священников РПЦ присоединиться к ней

Румынская церковь призвала священников РПЦ в Молдавии перейти в ее юрисдикцию

© Фото : православная церковь МолдовыВысокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе
Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир совершает Божественную литургию в храме святого великомученика Георгия в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : православная церковь Молдовы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 окт - РИА Новости. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями".
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир перед началом выездного заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Эксперт заявил об "упадке" Православной церкви Молдавии
25 октября, 18:02
"Мы призываем всех тех, кто чувствует себя стесненным российскими епархиями... вернуться к традиции и общению Румынской Православной Церкви. В Бессарабской митрополии они найдут покой и радость румынского духа, которого они лишены", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Бессарабской митрополии.
В сообщении также осуждаются действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Кишинев готовит атаку на Православную церковь Молдавии, заявил Додон
28 августа, 18:22
В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия является "оккупационной структурой Московского Патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ подчеркнула, что обвинения в адрес Православной церкви Молдавии "абсурдны, абсолютно беспочвенны" и обусловлены "тщетностью попыток румынских церковников переманить в свое лоно ее священнослужителей". По ее словам, межцерковные отношения в Молдавии политизируются, официальный Кишинев допускает вмешательство в дела конфессий. В связи с этим Москва призывает власти Молдавии отказаться от практики вмешательства в церковные дела.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины
Вчера, 08:00
 
РелигияМолдавияРоссияКишиневМария ЗахароваРумынская православная церковьРусская православная церковьМосковский ПатриархатРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала