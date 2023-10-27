Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья
Санду: есть вариант, при котором Молдавия вступит в ЕС сначала без Приднестровья
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду заявила в пятницу, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья.
Санду в октябре по итогам заседания совбеза заявила, что власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза.
"Идеальный путь для Молдавии - это вступление в Евросоюз целиком. То есть и правобережья, и левобережья. Если это не произойдет, (если - ред.) по тем или иным причинам это будет невозможно, есть еще вариант, по которому сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье", - сказала она в пятницу радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
По ее словам, приднестровский конфликт "возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим, и эта поддержка на протяжении многих лет сохраняет этот сепаратистский режим". "Очевидно, что это очень несправедливо, что людям с правого и левого берега Днестра мешают свободно перемещаться. Все это достойно осуждения, и решение ясно — избавиться от этого сепаратистского режима, тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну", - сказала она. Молдавский лидер отметила, что "существует соглашение о миротворческой миссии, но нет соглашения о размещении военного контингента".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.