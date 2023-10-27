https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905661840.html

Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья

Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья - РИА Новости, 27.10.2023

Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья

Молдавский президент Майя Санду заявила в пятницу, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:29

2023-10-27T15:29

2023-10-27T15:29

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду заявила в пятницу, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья. Санду в октябре по итогам заседания совбеза заявила, что власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза. "Идеальный путь для Молдавии - это вступление в Евросоюз целиком. То есть и правобережья, и левобережья. Если это не произойдет, (если - ред.) по тем или иным причинам это будет невозможно, есть еще вариант, по которому сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье", - сказала она в пятницу радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"). По ее словам, приднестровский конфликт "возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим, и эта поддержка на протяжении многих лет сохраняет этот сепаратистский режим". "Очевидно, что это очень несправедливо, что людям с правого и левого берега Днестра мешают свободно перемещаться. Все это достойно осуждения, и решение ясно — избавиться от этого сепаратистского режима, тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну", - сказала она. Молдавский лидер отметила, что "существует соглашение о миротворческой миссии, но нет соглашения о размещении военного контингента". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика