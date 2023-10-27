Рейтинг@Mail.ru
Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905661840.html
Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья
Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья - РИА Новости, 27.10.2023
Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья
Молдавский президент Майя Санду заявила в пятницу, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:29
2023-10-27T15:29
в мире
молдавия
майя санду
евросоюз
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_acc9db98bcefe56ea9c8a9f32318bebd.jpg
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду заявила в пятницу, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья. Санду в октябре по итогам заседания совбеза заявила, что власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза. "Идеальный путь для Молдавии - это вступление в Евросоюз целиком. То есть и правобережья, и левобережья. Если это не произойдет, (если - ред.) по тем или иным причинам это будет невозможно, есть еще вариант, по которому сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье", - сказала она в пятницу радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"). По ее словам, приднестровский конфликт "возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим, и эта поддержка на протяжении многих лет сохраняет этот сепаратистский режим". "Очевидно, что это очень несправедливо, что людям с правого и левого берега Днестра мешают свободно перемещаться. Все это достойно осуждения, и решение ясно — избавиться от этого сепаратистского режима, тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну", - сказала она. Молдавский лидер отметила, что "существует соглашение о миротворческой миссии, но нет соглашения о размещении военного контингента". Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e7843e7ad9db77e7b986dd9441d9cd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евросоюз, Приднестровская Молдавская Республика
Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья

Санду: есть вариант, при котором Молдавия вступит в ЕС сначала без Приднестровья

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду заявила в пятницу, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья.
Санду в октябре по итогам заседания совбеза заявила, что власти Молдавии намерены найти решение приднестровского конфликта при участии Евросоюза.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Больше не можем терпеть". Что начинается в Молдавии
31 августа, 08:00
"Идеальный путь для Молдавии - это вступление в Евросоюз целиком. То есть и правобережья, и левобережья. Если это не произойдет, (если - ред.) по тем или иным причинам это будет невозможно, есть еще вариант, по которому сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье", - сказала она в пятницу радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
По ее словам, приднестровский конфликт "возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим, и эта поддержка на протяжении многих лет сохраняет этот сепаратистский режим". "Очевидно, что это очень несправедливо, что людям с правого и левого берега Днестра мешают свободно перемещаться. Все это достойно осуждения, и решение ясно — избавиться от этого сепаратистского режима, тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну", - сказала она. Молдавский лидер отметила, что "существует соглашение о миротворческой миссии, но нет соглашения о размещении военного контингента".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияМайя СандуЕвросоюзПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала