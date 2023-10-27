https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины

"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины - РИА Новости, 27.10.2023

"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины

Из-за канонической связи с Московским патриархатом власти считают Православную церковь Молдовы (ПЦМ) угрозой безопасности и отдают предпочтение лояльной... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:00

2023-10-27T08:07

религия

молдавия

кишинев

украина

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

майя санду

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Из-за канонической связи с Московским патриархатом власти считают Православную церковь Молдовы (ПЦМ) угрозой безопасности и отдают предпочтение лояльной структуре. Трудное положение вынудило главу ПЦМ обратиться лично к патриарху Кириллу. О том, какая сложилась ситуация, — в материале РИА Новости.Дрейф в сторону расколаНа прошедшем 25 октября заседании синода ПЦМ "за неподчинение <…> церковному начальству и нарушение присяги" лишили сана шестерых священнослужителей. Летом этого года они "добровольно и канонически необоснованно" покинули свои приходы.Провинившимся дали время одуматься и покаяться. Но ни с тем, ни с другим они не спешили. А свой поступок объяснили катастрофическим материальным положением."Приходы облагаются огромными налогами. <…> Мы практически брошены на произвол судьбы, у нас нет никакой поддержки, <…> ни медицинских страховок, ни гарантий от пенсионного фонда", — рассказали тогда священники журналистам.Однако церковное руководство возмутила не критика неустройства быта, а то, куда недовольные отправились за лучшей жизнью — в Бессарабскую митрополию, что в каноническом смысле означает предательство.Дело в том, что в республике существуют две православные структуры. Одна — вышеуказанная Православная церковь Молдовы. Ее история начинается на заре XIX столетия, когда в составе РПЦ образовалась Кишиневская епархия. В 1994-м патриарх Алексий II выдал томос, наделяющий ПЦМ статусом самоуправляемой.Другая — та самая Бессарабская митрополия, подконтрольная Румынской православной церкви (РумПЦ). Она возникла в 1918 году, когда Молдавия стала частью Румынского королевства. В 1940-м по пакту Молотова — Риббентропа территория отошла к Советскому Союзу. И в том же году митрополия прекратила существование.Полвека спустя Молдавия стала независимым государством. Практически сразу началась острая политическая борьба: одни выступали за сохранение суверенитета, другие — за объединение с Румынией. Этим воспользовались прорумынски настроенные политики и духовенство — в 1992-м (не без помощи церковного Бухареста) они возродили Бессарабскую митрополию.Синод РПЦ такой шаг не одобрил и запретил в служении главу "самопровозглашенцев" митрополита Петра (Пэдурару), хотя с Румынской церковью общение не разорвал. С тех пор в республике тлеет религиозный конфликт. Правда, до недавнего времени ему не уделяли особого внимания."Своего добьются"Демарш священников и их переход в румынскую епархию стали сигналами к назревшему кризису. Как оказалось, зашедшему далеко. Об этом свидетельствует и письмо главы ПЦМ митрополита Кишиневского Владимира патриарху Кириллу, которое наделало в Сети немало шума.Текст обращения, написанного 5 сентября, опубликовали полтора месяца спустя. Его разместил на странице в соцсети Влад Кубряков — бывший депутат парламента Молдавии, а ныне прорумынский деятель, представляющий интересы Бессарабской митрополии в Европейском суде по правам человека."Откуда у него письмо молдавского митрополита? Либо отдали после перехвата западные, румынские или молдавские госслужбы, либо кто-то из самой Молдавской церкви", — предполагает в беседе с РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Сам же Кубряков говорил в беседе с журналистами, что получил его из "достоверных источников" из Москвы. Позже секретарь и пресс-секретарь ПЦМ подтвердил местным изданиям ZiarulNational и Newsmaker подлинность письма. На заседании 25 октября синод Молдавской церкви вообще не упомянул об этой истории.В своем обращении митрополит Владимир сетует на то, как изменилось положение его структуры за прошедшие полтора года. И советуется, как быть в сложившейся ситуации."Доверие граждан к церкви как институту упало ниже психологического порога в 70 процентов. <…> И это происходит в ситуации, когда церковь всегда возглавляла список доверия респондентов с результатом почти 90 процентов", — пишет митрополит.Причину падения рейтинга он видит в канонической связи ПЦМ с Московским патриархатом. Что в глазах общественности значит: церковный Кишинев солидарен с позицией РПЦ и Кремля по Украине.Но дело в том, что Молдавская митрополия не выступала с однозначными заявлениями в поддержку одной из сторон. Неопределенность сыграла на руку местным политикам.Правительство во главе с президентом Майей Санду восприняло "подконтрольную России" структуру как угрозу нацбезопасности: называло ее "вотчиной русского мира", а священников — "агентами российского влияния".Но куда более серьезная проблема, по мнению митрополита Владимира, — то, что кризисной ситуацией воспользовалась Бессарабская митрополия. Она, пишет глава ПЦМ, "продемонстрировала, что является силой, которую нельзя остановить и которая <...> хочет и добьется <…> своих прав"."Первый звонок"Конкуренты на религиозном поле поймали тренд прорумынски настроенной команды Санду и решили, что называется, ловить момент. В марте президент подписала закон о признании румынского языка государственным — вместо молдавского. В конце июня премьеры соседних стран нанесли друг другу визиты.Месяц спустя в Кишиневе отпраздновали День гимна Румынии. Торжества финансировал румынский Департамент по связям с Республикой Молдовой. Это же ведомство ранее подписало протокол о сотрудничестве с предстоятелем РумПЦ патриархом Даниилом.Примечательно, что среди подписантов значился и митрополит Петру (Пэдурару) — глава Бессарабской епархии. Позднее его духовная вотчина официально сообщила о готовности принять в юрисдикцию РумПЦ "всех клириков и верующих". А также проинформировала: "указы, данные ПЦМ (религиозной структурой российской принадлежности) о членах Бессарабской митрополии, не имеют никакой силы".Вслед за этим организация Пэдурару заявила о правах на несколько исторических зданий в центре Кишинева. А 24 октября парламент Румынии принял законопроект, по которому начиная с 1 января 2024-го Бессарабская митрополия будет ежегодно получать по два миллиона евро.По мнению президента Института религии и политики Антона Игнатенко, в ПЦМ сейчас наблюдается "упадок". А письмо митрополита Владимира стало криком о помощи."В дальнейшем, если РПЦ не проявит участие и уважение к своей Молдавской церкви и ее народу, будет <…> интеграция ПЦМ в Бессарабскую митрополию", — отмечает эксперт.В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что ситуация не столь критическая, как может казаться на первый взгляд. Послание патриарху Кириллу было "церковно-дипломатическим жестом": Кишинев не выдвигает ультиматум, а лишь констатирует, что выживать становится все труднее."Кроме того, не будем забывать об активе верующих, — продолжает специалист. — Он в Молдавии довольно большой. Эти люди привыкли ощущать себя частью русской православной традиции и на переход в юрисдикцию Румынского патриарха никогда не пойдут".Сценарий, заключает Макаркин, схож с тем, что был на Украине. Но возможностей для маневра у духовенства куда больше и градус политического давления не столь высок. История с письмом — "первый звонок". И его отголоски еще будут слышны.

https://ria.ru/20231020/zakon-1903928984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

молдавия, кишинев, украина, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), майя санду, русская православная церковь, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение