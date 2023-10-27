"Их уже не остановить". Молдавия пошла по пути Украины
ZiarulNational: Православная церковь Молдовы обратилась к РПЦ за помощью
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Из-за канонической связи с Московским патриархатом власти считают Православную церковь Молдовы (ПЦМ) угрозой безопасности и отдают предпочтение лояльной структуре. Трудное положение вынудило главу ПЦМ обратиться лично к патриарху Кириллу. О том, какая сложилась ситуация, — в материале РИА Новости.
Дрейф в сторону раскола
На прошедшем 25 октября заседании синода ПЦМ "за неподчинение <…> церковному начальству и нарушение присяги" лишили сана шестерых священнослужителей. Летом этого года они "добровольно и канонически необоснованно" покинули свои приходы.
Провинившимся дали время одуматься и покаяться. Но ни с тем, ни с другим они не спешили. А свой поступок объяснили катастрофическим материальным положением.
"Приходы облагаются огромными налогами. <…> Мы практически брошены на произвол судьбы, у нас нет никакой поддержки, <…> ни медицинских страховок, ни гарантий от пенсионного фонда", — рассказали тогда священники журналистам.
Однако церковное руководство возмутила не критика неустройства быта, а то, куда недовольные отправились за лучшей жизнью — в Бессарабскую митрополию, что в каноническом смысле означает предательство.
Дело в том, что в республике существуют две православные структуры. Одна — вышеуказанная Православная церковь Молдовы. Ее история начинается на заре XIX столетия, когда в составе РПЦ образовалась Кишиневская епархия. В 1994-м патриарх Алексий II выдал томос, наделяющий ПЦМ статусом самоуправляемой.
Другая — та самая Бессарабская митрополия, подконтрольная Румынской православной церкви (РумПЦ). Она возникла в 1918 году, когда Молдавия стала частью Румынского королевства. В 1940-м по пакту Молотова — Риббентропа территория отошла к Советскому Союзу. И в том же году митрополия прекратила существование.
© AP Photo / John McConnicoЖенщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
© AP Photo / John McConnico
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
Полвека спустя Молдавия стала независимым государством. Практически сразу началась острая политическая борьба: одни выступали за сохранение суверенитета, другие — за объединение с Румынией. Этим воспользовались прорумынски настроенные политики и духовенство — в 1992-м (не без помощи церковного Бухареста) они возродили Бессарабскую митрополию.
Синод РПЦ такой шаг не одобрил и запретил в служении главу "самопровозглашенцев" митрополита Петра (Пэдурару), хотя с Румынской церковью общение не разорвал. С тех пор в республике тлеет религиозный конфликт. Правда, до недавнего времени ему не уделяли особого внимания.
"Своего добьются"
Демарш священников и их переход в румынскую епархию стали сигналами к назревшему кризису. Как оказалось, зашедшему далеко. Об этом свидетельствует и письмо главы ПЦМ митрополита Кишиневского Владимира патриарху Кириллу, которое наделало в Сети немало шума.
Текст обращения, написанного 5 сентября, опубликовали полтора месяца спустя. Его разместил на странице в соцсети Влад Кубряков — бывший депутат парламента Молдавии, а ныне прорумынский деятель, представляющий интересы Бессарабской митрополии в Европейском суде по правам человека.
"Откуда у него письмо молдавского митрополита? Либо отдали после перехвата западные, румынские или молдавские госслужбы, либо кто-то из самой Молдавской церкви", — предполагает в беседе с РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
Сам же Кубряков говорил в беседе с журналистами, что получил его из "достоверных источников" из Москвы. Позже секретарь и пресс-секретарь ПЦМ подтвердил местным изданиям ZiarulNational и Newsmaker подлинность письма. На заседании 25 октября синод Молдавской церкви вообще не упомянул об этой истории.
В своем обращении митрополит Владимир сетует на то, как изменилось положение его структуры за прошедшие полтора года. И советуется, как быть в сложившейся ситуации.
"Доверие граждан к церкви как институту упало ниже психологического порога в 70 процентов. <…> И это происходит в ситуации, когда церковь всегда возглавляла список доверия респондентов с результатом почти 90 процентов", — пишет митрополит.
Причину падения рейтинга он видит в канонической связи ПЦМ с Московским патриархатом. Что в глазах общественности значит: церковный Кишинев солидарен с позицией РПЦ и Кремля по Украине.
Но дело в том, что Молдавская митрополия не выступала с однозначными заявлениями в поддержку одной из сторон. Неопределенность сыграла на руку местным политикам.
Правительство во главе с президентом Майей Санду восприняло "подконтрольную России" структуру как угрозу нацбезопасности: называло ее "вотчиной русского мира", а священников — "агентами российского влияния".
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС)
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС)
Но куда более серьезная проблема, по мнению митрополита Владимира, — то, что кризисной ситуацией воспользовалась Бессарабская митрополия. Она, пишет глава ПЦМ, "продемонстрировала, что является силой, которую нельзя остановить и которая <...> хочет и добьется <…> своих прав".
"Первый звонок"
Конкуренты на религиозном поле поймали тренд прорумынски настроенной команды Санду и решили, что называется, ловить момент. В марте президент подписала закон о признании румынского языка государственным — вместо молдавского. В конце июня премьеры соседних стран нанесли друг другу визиты.
Месяц спустя в Кишиневе отпраздновали День гимна Румынии. Торжества финансировал румынский Департамент по связям с Республикой Молдовой. Это же ведомство ранее подписало протокол о сотрудничестве с предстоятелем РумПЦ патриархом Даниилом.
Примечательно, что среди подписантов значился и митрополит Петру (Пэдурару) — глава Бессарабской епархии. Позднее его духовная вотчина официально сообщила о готовности принять в юрисдикцию РумПЦ "всех клириков и верующих". А также проинформировала: "указы, данные ПЦМ (религиозной структурой российской принадлежности) о членах Бессарабской митрополии, не имеют никакой силы".
Вслед за этим организация Пэдурару заявила о правах на несколько исторических зданий в центре Кишинева. А 24 октября парламент Румынии принял законопроект, по которому начиная с 1 января 2024-го Бессарабская митрополия будет ежегодно получать по два миллиона евро.
По мнению президента Института религии и политики Антона Игнатенко, в ПЦМ сейчас наблюдается "упадок". А письмо митрополита Владимира стало криком о помощи.
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкМитрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир перед началом выездного заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир перед началом выездного заседания Священного синода Русской православной церкви в Минске
"В дальнейшем, если РПЦ не проявит участие и уважение к своей Молдавской церкви и ее народу, будет <…> интеграция ПЦМ в Бессарабскую митрополию", — отмечает эксперт.
В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что ситуация не столь критическая, как может казаться на первый взгляд. Послание патриарху Кириллу было "церковно-дипломатическим жестом": Кишинев не выдвигает ультиматум, а лишь констатирует, что выживать становится все труднее.
"Кроме того, не будем забывать об активе верующих, — продолжает специалист. — Он в Молдавии довольно большой. Эти люди привыкли ощущать себя частью русской православной традиции и на переход в юрисдикцию Румынского патриарха никогда не пойдут".
Сценарий, заключает Макаркин, схож с тем, что был на Украине. Но возможностей для маневра у духовенства куда больше и градус политического давления не столь высок. История с письмом — "первый звонок". И его отголоски еще будут слышны.