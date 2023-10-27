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Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования - РИА Новости, 27.10.2023
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14:55 27.10.2023 (обновлено: 15:53 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html
Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования
Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования - РИА Новости, 27.10.2023
Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования
Время работы Международной космической станции истекает, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:55
2023-10-27T15:53
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Время работы Международной космической станции истекает, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". "Международная космическая станция подходит к финишу своего существования. Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", — сказал руководитель госкорпорации.Гарантийные сроки истекли уже у 80 процентов российского оборудования на МКС.Сегодня экипажи тратят больше времени на ремонт станции, чем на научные эксперименты, добавил Борисов со ссылкой на генконструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьева.Создание МКС началось в 1998-м. Изначально планировалось, что станция проработает 15 лет. Этот срок неоднократно продлевали — сначала до 2020 года, затем до 2024-го.В НАСА не раз заявляли, что рассчитывают на эксплуатацию МКС до 2030 года.В минувшем году Борисов доложил президенту о решении выйти из проекта МКС после 2024-го. По его словам, точные сроки будут связаны с техническим состоянием станции.Позднее партнеров уведомили о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года.Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает возможный запуск ее первого модуля в 2027-м.
https://ria.ru/20221229/kosmos-1842068460.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования

Борисов: у 80 процентов российского оборудования на МКС истек срок гарантии

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Время работы Международной космической станции истекает, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Международная космическая станция подходит к финишу своего существования. Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", — сказал руководитель госкорпорации.
Гарантийные сроки истекли уже у 80 процентов российского оборудования на МКС.
Сегодня экипажи тратят больше времени на ремонт станции, чем на научные эксперименты, добавил Борисов со ссылкой на генконструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьева.
Орбитальная станция Салют-7 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Создание МКС началось в 1998-м. Изначально планировалось, что станция проработает 15 лет. Этот срок неоднократно продлевали — сначала до 2020 года, затем до 2024-го.
В НАСА не раз заявляли, что рассчитывают на эксплуатацию МКС до 2030 года.
В минувшем году Борисов доложил президенту о решении выйти из проекта МКС после 2024-го. По его словам, точные сроки будут связаны с техническим состоянием станции.
Позднее партнеров уведомили о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года.
Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает возможный запуск ее первого модуля в 2027-м.
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