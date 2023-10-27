https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html

Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования

Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования - РИА Новости, 27.10.2023

Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования

Время работы Международной космической станции истекает, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:55

2023-10-27T14:55

2023-10-27T15:53

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Время работы Международной космической станции истекает, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24". "Международная космическая станция подходит к финишу своего существования. Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", — сказал руководитель госкорпорации.Гарантийные сроки истекли уже у 80 процентов российского оборудования на МКС.Сегодня экипажи тратят больше времени на ремонт станции, чем на научные эксперименты, добавил Борисов со ссылкой на генконструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьева.Создание МКС началось в 1998-м. Изначально планировалось, что станция проработает 15 лет. Этот срок неоднократно продлевали — сначала до 2020 года, затем до 2024-го.В НАСА не раз заявляли, что рассчитывают на эксплуатацию МКС до 2030 года.В минувшем году Борисов доложил президенту о решении выйти из проекта МКС после 2024-го. По его словам, точные сроки будут связаны с техническим состоянием станции.Позднее партнеров уведомили о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года.Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает возможный запуск ее первого модуля в 2027-м.

https://ria.ru/20221229/kosmos-1842068460.html

https://ria.ru/20220619/ross-1796203043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, международная космическая станция (мкс)