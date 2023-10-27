Глава "Роскосмоса" заявил, что МКС подходит к финишу существования
Борисов: у 80 процентов российского оборудования на МКС истек срок гарантии
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Время работы Международной космической станции истекает, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".
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"Международная космическая станция подходит к финишу своего существования. Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", — сказал руководитель госкорпорации.
Гарантийные сроки истекли уже у 80 процентов российского оборудования на МКС.
Сегодня экипажи тратят больше времени на ремонт станции, чем на научные эксперименты, добавил Борисов со ссылкой на генконструктора по пилотируемым комплексам и системам Владимира Соловьева.
Создание МКС началось в 1998-м. Изначально планировалось, что станция проработает 15 лет. Этот срок неоднократно продлевали — сначала до 2020 года, затем до 2024-го.
В НАСА не раз заявляли, что рассчитывают на эксплуатацию МКС до 2030 года.
В минувшем году Борисов доложил президенту о решении выйти из проекта МКС после 2024-го. По его словам, точные сроки будут связаны с техническим состоянием станции.
Позднее партнеров уведомили о продлении участия России в проекте МКС до 2028 года.
Владимир Путин одобрил все предложения "Роскосмоса" по созданию новой российской орбитальной станции. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает возможный запуск ее первого модуля в 2027-м.