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Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем - РИА Новости, 27.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:17 27.10.2023 (обновлено: 12:42 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/mkhat-1905597504.html
Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем
Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем - РИА Новости, 27.10.2023
Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея Московского художественного академического театра со 100-летним юбилеем, отметив, что благодаря... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:17
2023-10-27T12:42
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея Московского художественного академического театра со 100-летним юбилеем, отметив, что благодаря профессионализму работников музея в его стенах бережно хранятся свидетельства богатой истории театра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со 100-летием Музея МХАТ. Глубоко символично, что вы отмечаете свой юбилей в год 125-летия Московского Художественного театра. Благодаря профессионализму и истинному подвижничеству многих поколений работников музея в его стенах бережно хранятся бесценные свидетельства богатой истории театра: уникальные документы, рассказывающие о жизни и творчестве основателей МХТ – В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского, книги, фотографии, письма, личные вещи других выдающихся мхатовцев – режиссеров, актеров, художников, драматургов", - говорится в поздравлении. Путин добавил, что сегодня коллектив музея продолжает дело своих предшественников. Благодаря исследовательской, просветительской деятельности, организации экскурсий, лекций и выставок развивается отечественная культура. Также российский лидер пожелал коллективу музея успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230307/mkhat-1856482806.html
https://ria.ru/20231001/moskva-1899744533.html
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем

Путин: в стенах Музея МХАТ бережно хранятся свидетельства богатой истории театра

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея Московского художественного академического театра со 100-летним юбилеем, отметив, что благодаря профессионализму работников музея в его стенах бережно хранятся свидетельства богатой истории театра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летием Музея МХАТ. Глубоко символично, что вы отмечаете свой юбилей в год 125-летия Московского Художественного театра. Благодаря профессионализму и истинному подвижничеству многих поколений работников музея в его стенах бережно хранятся бесценные свидетельства богатой истории театра: уникальные документы, рассказывающие о жизни и творчестве основателей МХТ – В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского, книги, фотографии, письма, личные вещи других выдающихся мхатовцев – режиссеров, актеров, художников, драматургов", - говорится в поздравлении.
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Путин добавил, что сегодня коллектив музея продолжает дело своих предшественников. Благодаря исследовательской, просветительской деятельности, организации экскурсий, лекций и выставок развивается отечественная культура.
Также российский лидер пожелал коллективу музея успехов и всего наилучшего.
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