https://ria.ru/20231027/mkhat-1905597504.html

Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем

Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем - РИА Новости, 27.10.2023

Путин поздравил коллектив Музея МХАТ с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея Московского художественного академического театра со 100-летним юбилеем, отметив, что благодаря... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:17

2023-10-27T12:17

2023-10-27T12:42

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Музея Московского художественного академического театра со 100-летним юбилеем, отметив, что благодаря профессионализму работников музея в его стенах бережно хранятся свидетельства богатой истории театра, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со 100-летием Музея МХАТ. Глубоко символично, что вы отмечаете свой юбилей в год 125-летия Московского Художественного театра. Благодаря профессионализму и истинному подвижничеству многих поколений работников музея в его стенах бережно хранятся бесценные свидетельства богатой истории театра: уникальные документы, рассказывающие о жизни и творчестве основателей МХТ – В.И. Немировича-Данченко и К.С. Станиславского, книги, фотографии, письма, личные вещи других выдающихся мхатовцев – режиссеров, актеров, художников, драматургов", - говорится в поздравлении. Путин добавил, что сегодня коллектив музея продолжает дело своих предшественников. Благодаря исследовательской, просветительской деятельности, организации экскурсий, лекций и выставок развивается отечественная культура. Также российский лидер пожелал коллективу музея успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230307/mkhat-1856482806.html

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россия, владимир путин