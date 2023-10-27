https://ria.ru/20231027/miny-1905706989.html
Советские мины могут остановить даже западные танки, рассказал сапер
Советские мины могут остановить даже западные танки, рассказал сапер - РИА Новости, 27.10.2023
Советские мины могут остановить даже западные танки, рассказал сапер
Мины, спроектированные во времена СССР, могут успешно останавливать танки производства США и Германии, рассказал командир саперного взвода 539-го отдельного... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:23
2023-10-27T18:23
2023-10-27T18:23
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Мины, спроектированные во времена СССР, могут успешно останавливать танки производства США и Германии, рассказал командир саперного взвода 539-го отдельного инженерно-саперного батальона ВС РФ с позывным "Сворог". "Мы здесь работаем начиная с февраля месяца, осуществляя минирование вот всего этого рубежа Копани – Вербовое. То есть на участках прорыва выходим, минируем… Вот первый "Леопард", кстати наш был, так что он на наших минах подорвался", - рассказал командир взвода, выполняющего задачи на запорожском направлении "Мине ТМ-62 абсолютно все равно на чем ты едешь, хоть на Т-72, хоть на "Леопарде", хоть на "Абрамсе". Она хоть и старая мина, но проверенная временем и надежная. Рвет гусеницы только так", - добавил "Сворог". США обещали поставить 31 танк Abrams, первая партия из 10 машин прибыла на Украину в сентябре. Пока о подбитых "Абрамсах" не сообщалось.
https://ria.ru/20230926/peskov-1898707524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ссср, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, СССР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Советские мины могут остановить даже западные танки, рассказал сапер
Командир саперного взвода: советские мины подорвут и "Абрамсы", и "Леопарды"
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Мины, спроектированные во времена СССР, могут успешно останавливать танки производства США и Германии, рассказал командир саперного взвода 539-го отдельного инженерно-саперного батальона ВС РФ с позывным "Сворог".
"Мы здесь работаем начиная с февраля месяца, осуществляя минирование вот всего этого рубежа Копани – Вербовое. То есть на участках прорыва выходим, минируем… Вот первый "Леопард", кстати наш был, так что он на наших минах подорвался", - рассказал командир взвода, выполняющего задачи на запорожском направлении
"Мине ТМ-62 абсолютно все равно на чем ты едешь, хоть на Т-72, хоть на "Леопарде", хоть на "Абрамсе". Она хоть и старая мина, но проверенная временем и надежная. Рвет гусеницы только так", - добавил "Сворог".
США обещали поставить 31 танк Abrams, первая партия из 10 машин прибыла на Украину
в сентябре. Пока о подбитых "Абрамсах" не сообщалось.
Песков заявил, что танки Abrams "будут гореть"