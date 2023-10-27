https://ria.ru/20231027/mid-1905598204.html
МИД России вызвал посла Финляндии
МИД России вызвал посла Финляндии - РИА Новости, 27.10.2023
МИД России вызвал посла Финляндии
Посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря 25 октября вызвали в МИД России, где ему вручили ноту о прекращении действия соглашения между странами о содействии... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:19
2023-10-27T12:19
2023-10-27T13:53
россия
финляндия
антти хелантеря
хельсинки
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря 25 октября вызвали в МИД России, где ему вручили ноту о прекращении действия соглашения между странами о содействии приграничному сотрудничеству, сообщило внешнеполитическое ведомство на своем сайте."Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года", — указали в МИД.Речь идет о договоре, который подписали 13 апреля 2012 года в Хельсинки.Как отметили в МИД, соглашение решили расторгнуть из-за "конфронтационных действий" Финляндии против России.
https://ria.ru/20231012/doklad-1902206990.html
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россия, финляндия, антти хелантеря, хельсинки
Россия, Финляндия, Антти Хелантеря, Хельсинки
МИД России вызвал посла Финляндии
МИД сообщил финскому послу о прекращении договора о приграничном сотрудничестве