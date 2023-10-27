Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
19:32 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/medal-1905721296.html
Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников
Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников - РИА Новости, 27.10.2023
Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников
Минпросвещения РФ утвердило внешний вид и описание золотых и серебряных медалей школьников, соответствующий приказ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:32
2023-10-27T19:32
год педагога и наставника
общество
образование - общество
образование
сн_образование
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879603598_3:0:1500:842_1920x0_80_0_0_c60957568b9442588edbcd8f53a1c9b6.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило внешний вид и описание золотых и серебряных медалей школьников, соответствующий приказ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В России с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому российским школьникам начнут вручать не только золотые, но и серебряные медали. "Утвердить образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №1 к настоящему приказу; образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №2 к настоящему приказу", - говорится в документе. Согласно описанию, медали "За особые успехи в учении" I и II степеней представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон, вдоль кантов с обеих сторон медалей расположены объемные точки - полусферы по всей окружности, а торцевые поверхности медалей и изображения полированные. "На лицевой стороне медалей (аверсе) посередине - рельефное изображение Государственного герба РФ. По окружности медалей в верхней половине, симметрично вертикальной оси, слева направо расположена надпись "Российская Федерация", выполненная оригинальным шрифтом, в нижней части окружности по высоте букв надписи - четыре равноудаленных рельефных канта. Под надписью к центру по всей окружности - рельефный кант", - добавляется в документе. Отмечается, что на обратной стороне медалей в верхней части – надпись "За особые успехи в учении", посередине – стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по нижней части окружности декоративной пальмовой ветвью. "Медаль "За особые успехи в учении" I степени изготавливается из металла желтого цвета, имеет золотистый цвет. Медаль "За особые успехи в учении" II степени изготавливается из металла белого цвета, имеет серебристый цвет", - отмечается в приказе. Добавляется, что медали упаковываются в пластиковый футляр с изображением государственного герба РФ. Согласно приказу, для медали I степени используется футляр красного цвета, а для медали II степени - синего. Кроме того, подписан приказ о порядке и условиях выдачи медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней. Он также размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, медаль "За особые успехи в учении" I степени вручается выпускникам школ, имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам и успешно прошедшим ГИА. Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам школ, имеющим не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879603598_181:31:1201:796_1920x0_80_0_0_e07472af0b2a7feb668ce4d6504c343d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, образование, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Образование - Общество, Образование, СН_Образование, Социальный навигатор

Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников

© РИА НовостиНовая серебряная медаль для школьников
Новая серебряная медаль для школьников
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило внешний вид и описание золотых и серебряных медалей школьников, соответствующий приказ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В России с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому российским школьникам начнут вручать не только золотые, но и серебряные медали.
"Утвердить образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №1 к настоящему приказу; образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №2 к настоящему приказу", - говорится в документе.
Согласно описанию, медали "За особые успехи в учении" I и II степеней представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон, вдоль кантов с обеих сторон медалей расположены объемные точки - полусферы по всей окружности, а торцевые поверхности медалей и изображения полированные.
"На лицевой стороне медалей (аверсе) посередине - рельефное изображение Государственного герба РФ. По окружности медалей в верхней половине, симметрично вертикальной оси, слева направо расположена надпись "Российская Федерация", выполненная оригинальным шрифтом, в нижней части окружности по высоте букв надписи - четыре равноудаленных рельефных канта. Под надписью к центру по всей окружности - рельефный кант", - добавляется в документе.
Отмечается, что на обратной стороне медалей в верхней части – надпись "За особые успехи в учении", посередине – стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по нижней части окружности декоративной пальмовой ветвью.
"Медаль "За особые успехи в учении" I степени изготавливается из металла желтого цвета, имеет золотистый цвет. Медаль "За особые успехи в учении" II степени изготавливается из металла белого цвета, имеет серебристый цвет", - отмечается в приказе.
Добавляется, что медали упаковываются в пластиковый футляр с изображением государственного герба РФ. Согласно приказу, для медали I степени используется футляр красного цвета, а для медали II степени - синего.
Кроме того, подписан приказ о порядке и условиях выдачи медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней. Он также размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, медаль "За особые успехи в учении" I степени вручается выпускникам школ, имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам и успешно прошедшим ГИА. Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам школ, имеющим не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА.
 
Год педагога и наставникаОбществоОбразование - ОбществоОбразованиеСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала