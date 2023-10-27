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Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников
Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников - РИА Новости, 27.10.2023
Минпросвещения утвердило внешний вид медалей для школьников
Минпросвещения РФ утвердило внешний вид и описание золотых и серебряных медалей школьников, соответствующий приказ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T19:32
2023-10-27T19:32
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило внешний вид и описание золотых и серебряных медалей школьников, соответствующий приказ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В России с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому российским школьникам начнут вручать не только золотые, но и серебряные медали. "Утвердить образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №1 к настоящему приказу; образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №2 к настоящему приказу", - говорится в документе. Согласно описанию, медали "За особые успехи в учении" I и II степеней представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон, вдоль кантов с обеих сторон медалей расположены объемные точки - полусферы по всей окружности, а торцевые поверхности медалей и изображения полированные. "На лицевой стороне медалей (аверсе) посередине - рельефное изображение Государственного герба РФ. По окружности медалей в верхней половине, симметрично вертикальной оси, слева направо расположена надпись "Российская Федерация", выполненная оригинальным шрифтом, в нижней части окружности по высоте букв надписи - четыре равноудаленных рельефных канта. Под надписью к центру по всей окружности - рельефный кант", - добавляется в документе. Отмечается, что на обратной стороне медалей в верхней части – надпись "За особые успехи в учении", посередине – стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по нижней части окружности декоративной пальмовой ветвью. "Медаль "За особые успехи в учении" I степени изготавливается из металла желтого цвета, имеет золотистый цвет. Медаль "За особые успехи в учении" II степени изготавливается из металла белого цвета, имеет серебристый цвет", - отмечается в приказе. Добавляется, что медали упаковываются в пластиковый футляр с изображением государственного герба РФ. Согласно приказу, для медали I степени используется футляр красного цвета, а для медали II степени - синего. Кроме того, подписан приказ о порядке и условиях выдачи медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней. Он также размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, медаль "За особые успехи в учении" I степени вручается выпускникам школ, имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам и успешно прошедшим ГИА. Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам школ, имеющим не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА.
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило внешний вид и описание золотых и серебряных медалей школьников, соответствующий приказ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В России с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому российским школьникам начнут вручать не только золотые, но и серебряные медали.
"Утвердить образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №1 к настоящему приказу; образцы медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней согласно приложению №2 к настоящему приказу", - говорится в документе.
Согласно описанию, медали "За особые успехи в учении" I и II степеней представляют собой диски с выступающими кантами с обеих сторон, вдоль кантов с обеих сторон медалей расположены объемные точки - полусферы по всей окружности, а торцевые поверхности медалей и изображения полированные.
"На лицевой стороне медалей (аверсе) посередине - рельефное изображение Государственного герба РФ. По окружности медалей в верхней половине, симметрично вертикальной оси, слева направо расположена надпись "Российская Федерация", выполненная оригинальным шрифтом, в нижней части окружности по высоте букв надписи - четыре равноудаленных рельефных канта. Под надписью к центру по всей окружности - рельефный кант", - добавляется в документе.
Отмечается, что на обратной стороне медалей в верхней части – надпись "За особые успехи в учении", посередине – стилизованное изображение раскрывающейся книги на фоне исходящих от центра лучей, обрамленной по нижней части окружности декоративной пальмовой ветвью.
"Медаль "За особые успехи в учении" I степени изготавливается из металла желтого цвета, имеет золотистый цвет. Медаль "За особые успехи в учении" II степени изготавливается из металла белого цвета, имеет серебристый цвет", - отмечается в приказе.
Добавляется, что медали упаковываются в пластиковый футляр с изображением государственного герба РФ. Согласно приказу, для медали I степени используется футляр красного цвета, а для медали II степени - синего.
Кроме того, подписан приказ о порядке и условиях выдачи медалей "За особые успехи в учении" I и II степеней. Он также размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, медаль "За особые успехи в учении" I степени вручается выпускникам школ, имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам и успешно прошедшим ГИА. Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам школ, имеющим не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА.