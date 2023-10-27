https://ria.ru/20231027/mchs-1905563181.html
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173 - РИА Новости, 27.10.2023
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173
Холдинг KMZ завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173, сообщил РИА Новости управляющий директор... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:16
2023-10-27T10:16
2023-10-27T10:25
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Холдинг KMZ завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. "С МЧС у нас ещё один контракт от 2022 года на 12-метровые быстроходные катера РХ-1173 со скоростью до 100 километров в час. Контракт на четыре единицы. Мы и завершили в октябре контракт", - сказал Даниленко. По его словам, у катеров корпус из композитных материалов с надувными баллонами. Дальность хода на крейсерском ходу превышает 1,3 тысячи морских миль. Конструкция корпуса позволят поддерживать крейсерскую скорость в 30 узлов при волнении до 3 баллов. "Надувной баллон, специально разработанный привальный брус и скрытое якорное устройство позволяют проводить швартовку с судами или другими объектами в открытом море (например, с буровым платформами) и высадку досмотровых или штурмовых групп при волнении до 5 баллов, а также высадку "с ходу" (абордаж)", - сказал Даниленко.
https://ria.ru/20230825/pk-500-1892118248.html
https://ria.ru/20231026/metallodetektor-1905279564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173
МЧС получило четыре высокоскоростных катера, способных разгоняться до 100 км/ч
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Холдинг KMZ завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии
, ФСБ
.
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"С МЧС у нас ещё один контракт от 2022 года на 12-метровые быстроходные катера РХ-1173 со скоростью до 100 километров в час. Контракт на четыре единицы. Мы и завершили в октябре контракт", - сказал Даниленко.
По его словам, у катеров корпус из композитных материалов с надувными баллонами. Дальность хода на крейсерском ходу превышает 1,3 тысячи морских миль. Конструкция корпуса позволят поддерживать крейсерскую скорость в 30 узлов при волнении до 3 баллов.
"Надувной баллон, специально разработанный привальный брус и скрытое якорное устройство позволяют проводить швартовку с судами или другими объектами в открытом море (например, с буровым платформами) и высадку досмотровых или штурмовых групп при волнении до 5 баллов, а также высадку "с ходу" (абордаж)", - сказал Даниленко.
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