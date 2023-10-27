Рейтинг@Mail.ru
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173 - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 27.10.2023 (обновлено: 10:25 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/mchs-1905563181.html
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173 - РИА Новости, 27.10.2023
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173
Холдинг KMZ завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173, сообщил РИА Новости управляющий директор... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:16
2023-10-27T10:25
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905564743_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_50eb9b62883df2b21dd310c9802acd8c.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Холдинг KMZ завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. "С МЧС у нас ещё один контракт от 2022 года на 12-метровые быстроходные катера РХ-1173 со скоростью до 100 километров в час. Контракт на четыре единицы. Мы и завершили в октябре контракт", - сказал Даниленко. По его словам, у катеров корпус из композитных материалов с надувными баллонами. Дальность хода на крейсерском ходу превышает 1,3 тысячи морских миль. Конструкция корпуса позволят поддерживать крейсерскую скорость в 30 узлов при волнении до 3 баллов. "Надувной баллон, специально разработанный привальный брус и скрытое якорное устройство позволяют проводить швартовку с судами или другими объектами в открытом море (например, с буровым платформами) и высадку досмотровых или штурмовых групп при волнении до 5 баллов, а также высадку "с ходу" (абордаж)", - сказал Даниленко.
https://ria.ru/20230825/pk-500-1892118248.html
https://ria.ru/20231026/metallodetektor-1905279564.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905564743_170:0:2890:2040_1920x0_80_0_0_089f15c38866e97ad4268d8e12069407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МЧС получило четыре высокоскоростных катера РХ-1173

МЧС получило четыре высокоскоростных катера, способных разгоняться до 100 км/ч

© Фото : KMZМногоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на "Кингисеппском машиностроительном заводе" для МЧС России
Многоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на Кингисеппском машиностроительном заводе для МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : KMZ
Многоцелевой скоростной патрульный катер RX-1173, построенный на "Кингисеппском машиностроительном заводе" для МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Холдинг KMZ завершил контракт на поставку для МЧС РФ четырех высокоскоростных патрульных 12-метровых катеров РХ-1173, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ.
Катер ПК-500 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500
25 августа, 03:23
"С МЧС у нас ещё один контракт от 2022 года на 12-метровые быстроходные катера РХ-1173 со скоростью до 100 километров в час. Контракт на четыре единицы. Мы и завершили в октябре контракт", - сказал Даниленко.
По его словам, у катеров корпус из композитных материалов с надувными баллонами. Дальность хода на крейсерском ходу превышает 1,3 тысячи морских миль. Конструкция корпуса позволят поддерживать крейсерскую скорость в 30 узлов при волнении до 3 баллов.
"Надувной баллон, специально разработанный привальный брус и скрытое якорное устройство позволяют проводить швартовку с судами или другими объектами в открытом море (например, с буровым платформами) и высадку досмотровых или штурмовых групп при волнении до 5 баллов, а также высадку "с ходу" (абордаж)", - сказал Даниленко.
Мужчина с металлодетектором - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
МЧС испытало новейший металлодетектор для обнаружения снарядов и мин
26 октября, 03:00
 
БезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала