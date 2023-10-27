Рейтинг@Mail.ru
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:34 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/mamonov-1905696002.html
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова - РИА Новости, 27.10.2023
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски музыканту и актеру Петру... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:34
2023-10-27T17:34
религия
москва
россия
петр мамонов
сергей собянин
русская православная церковь
звуки му
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_066dcf764c2706ae34d917d3ff44014c.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски музыканту и актеру Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке в Москве, где тот родился и жил. "На мое имя поступило обращение от семьи Петра Николаевича Мамонова - выдающегося деятеля искусств, талантливого артиста, известного музыканта и писателя, скончавшегося два года назад. Близкие почившего просят ходатайствовать об установке памятной таблички на доме, где он родился и жил: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр. 1. Со своей стороны, хотел бы всецело поддержать эту инициативу", - говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что Мамонов внес заметный вклад в отечественную культуру, а также "в свидетельство о христианских нравственных ценностях". "Полагаю, что сохранение памяти П. Н. Мамонова - человека, глубоко и искренне любившего Россию, верного своему призванию и немало сделавшего ради укрепления традиционных основ в жизни народа, стало бы не только данью благодарности этому замечательному и одаренному артисту, но и добрым, вдохновляющим примером для наших соотечественников", - сказано в письме. Петр Мамонов в 1982 году основал культовую советскую рок-группу "Звуки Му". Мамонов сыграл в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу". В театре играл в спектаклях "Лысый брюнет", "Шоколадный Пушкин", "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева" и других. Мамонов скончался 15 июля 2021 года на 71-м году жизни.
https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4ac121920245d1bcc8aaefcc7ced492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, петр мамонов, сергей собянин, русская православная церковь, звуки му
Религия, Москва, Россия, Петр Мамонов, Сергей Собянин, Русская православная церковь, Звуки Му
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова

Патриарх Кирилл обратился к Собянину с просьбой увековечить память Мамонова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски музыканту и актеру Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке в Москве, где тот родился и жил.
"На мое имя поступило обращение от семьи Петра Николаевича Мамонова - выдающегося деятеля искусств, талантливого артиста, известного музыканта и писателя, скончавшегося два года назад. Близкие почившего просят ходатайствовать об установке памятной таблички на доме, где он родился и жил: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр. 1. Со своей стороны, хотел бы всецело поддержать эту инициативу", - говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Петр Мамонов в фильме Павла Лунгина Остров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
В РПЦ оценили идею причислить Петра Мамонова к лику святых
23 июля 2021, 06:58
Патриарх отметил, что Мамонов внес заметный вклад в отечественную культуру, а также "в свидетельство о христианских нравственных ценностях".
"Полагаю, что сохранение памяти П. Н. Мамонова - человека, глубоко и искренне любившего Россию, верного своему призванию и немало сделавшего ради укрепления традиционных основ в жизни народа, стало бы не только данью благодарности этому замечательному и одаренному артисту, но и добрым, вдохновляющим примером для наших соотечественников", - сказано в письме.
Петр Мамонов в 1982 году основал культовую советскую рок-группу "Звуки Му". Мамонов сыграл в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу". В театре играл в спектаклях "Лысый брюнет", "Шоколадный Пушкин", "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева" и других. Мамонов скончался 15 июля 2021 года на 71-м году жизни.
 
РелигияМоскваРоссияПетр МамоновСергей СобянинРусская православная церковьЗвуки Му
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала