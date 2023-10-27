https://ria.ru/20231027/mamonov-1905696002.html
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова - РИА Новости, 27.10.2023
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски музыканту и актеру Петру... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:34
2023-10-27T17:34
2023-10-27T17:34
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски музыканту и актеру Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке в Москве, где тот родился и жил. "На мое имя поступило обращение от семьи Петра Николаевича Мамонова - выдающегося деятеля искусств, талантливого артиста, известного музыканта и писателя, скончавшегося два года назад. Близкие почившего просят ходатайствовать об установке памятной таблички на доме, где он родился и жил: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр. 1. Со своей стороны, хотел бы всецело поддержать эту инициативу", - говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что Мамонов внес заметный вклад в отечественную культуру, а также "в свидетельство о христианских нравственных ценностях". "Полагаю, что сохранение памяти П. Н. Мамонова - человека, глубоко и искренне любившего Россию, верного своему призванию и немало сделавшего ради укрепления традиционных основ в жизни народа, стало бы не только данью благодарности этому замечательному и одаренному артисту, но и добрым, вдохновляющим примером для наших соотечественников", - сказано в письме. Петр Мамонов в 1982 году основал культовую советскую рок-группу "Звуки Му". Мамонов сыграл в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу". В театре играл в спектаклях "Лысый брюнет", "Шоколадный Пушкин", "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева" и других. Мамонов скончался 15 июля 2021 года на 71-м году жизни.
https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html
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москва, россия, петр мамонов, сергей собянин, русская православная церковь, звуки му
Религия, Москва, Россия, Петр Мамонов, Сергей Собянин, Русская православная церковь, Звуки Му
Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова
Патриарх Кирилл обратился к Собянину с просьбой увековечить память Мамонова