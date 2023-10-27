https://ria.ru/20231027/mamonov-1905696002.html

Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова

Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова - РИА Новости, 27.10.2023

Мэра Москвы попросили увековечить память Петра Мамонова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски музыканту и актеру Петру... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T17:34

2023-10-27T17:34

2023-10-27T17:34

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с ходатайством об установлении мемориальной доски музыканту и актеру Петру Мамонову на доме в Большом Каретном переулке в Москве, где тот родился и жил. "На мое имя поступило обращение от семьи Петра Николаевича Мамонова - выдающегося деятеля искусств, талантливого артиста, известного музыканта и писателя, скончавшегося два года назад. Близкие почившего просят ходатайствовать об установке памятной таблички на доме, где он родился и жил: Москва, Большой Каретный переулок, д. 17 стр. 1. Со своей стороны, хотел бы всецело поддержать эту инициативу", - говорится в письме патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх отметил, что Мамонов внес заметный вклад в отечественную культуру, а также "в свидетельство о христианских нравственных ценностях". "Полагаю, что сохранение памяти П. Н. Мамонова - человека, глубоко и искренне любившего Россию, верного своему призванию и немало сделавшего ради укрепления традиционных основ в жизни народа, стало бы не только данью благодарности этому замечательному и одаренному артисту, но и добрым, вдохновляющим примером для наших соотечественников", - сказано в письме. Петр Мамонов в 1982 году основал культовую советскую рок-группу "Звуки Му". Мамонов сыграл в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу". В театре играл в спектаклях "Лысый брюнет", "Шоколадный Пушкин", "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева" и других. Мамонов скончался 15 июля 2021 года на 71-м году жизни.

https://ria.ru/20210723/kanonizatsiya-1742452772.html

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москва, россия, петр мамонов, сергей собянин, русская православная церковь, звуки му