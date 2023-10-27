https://ria.ru/20231027/maldivy-1905550060.html

Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск

Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск - РИА Новости, 27.10.2023

Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск

Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:03

2023-10-27T09:03

2023-10-27T11:24

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости. Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг. "Мы хотим двусторонних отношений, которые были бы взаимовыгодными", — сказал он.Ранее политик заявил, что ожидает ухода индийских военных в течение недели после его инаугурации, которая запланирована на 17 ноября.Как подчеркнул Муиззу, эта просьба "никоим образом не означает", что он "собирается позволить Китаю или любой другой стране ввести сюда военные контингенты". По его словам, Мальдивы намерены быть полностью независимыми.Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама". В республике расположены около 70 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.

https://ria.ru/20180208/1514195396.html

https://ria.ru/20231015/granitsa-1902910698.html

мальдивы

индия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мальдивы, индия, китай