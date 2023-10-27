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Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск - РИА Новости, 27.10.2023
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09:03 27.10.2023 (обновлено: 11:24 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/maldivy-1905550060.html
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск - РИА Новости, 27.10.2023
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск
Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:03
2023-10-27T11:24
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости. Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг. "Мы хотим двусторонних отношений, которые были бы взаимовыгодными", — сказал он.Ранее политик заявил, что ожидает ухода индийских военных в течение недели после его инаугурации, которая запланирована на 17 ноября.Как подчеркнул Муиззу, эта просьба "никоим образом не означает", что он "собирается позволить Китаю или любой другой стране ввести сюда военные контингенты". По его словам, Мальдивы намерены быть полностью независимыми.Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама". В республике расположены около 70 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.
https://ria.ru/20180208/1514195396.html
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в мире, мальдивы, индия, китай
В мире, Мальдивы, Индия, Китай
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск

Мальдивы начали переговоры о сокращении индийского военного присутствия

© AP Photo / Mohamed SharuhaanВоенные на главной улице города Мале, Мальдивские острова
Военные на главной улице города Мале, Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Mohamed Sharuhaan
Военные на главной улице города Мале, Мальдивские острова. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости. Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг.
"Мы хотим двусторонних отношений, которые были бы взаимовыгодными", — сказал он.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Ранее политик заявил, что ожидает ухода индийских военных в течение недели после его инаугурации, которая запланирована на 17 ноября.
Как подчеркнул Муиззу, эта просьба "никоим образом не означает", что он "собирается позволить Китаю или любой другой стране ввести сюда военные контингенты". По его словам, Мальдивы намерены быть полностью независимыми.
Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".
В республике расположены около 70 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.
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