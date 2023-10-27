https://ria.ru/20231027/maldivy-1905550060.html
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск - РИА Новости, 27.10.2023
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск
Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:03
2023-10-27T09:03
2023-10-27T11:24
в мире
мальдивы
индия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/98/1514079821_0:277:2000:1403_1920x0_80_0_0_0ce1e89349d0e9eec50af8a059884418.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости. Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг. "Мы хотим двусторонних отношений, которые были бы взаимовыгодными", — сказал он.Ранее политик заявил, что ожидает ухода индийских военных в течение недели после его инаугурации, которая запланирована на 17 ноября.Как подчеркнул Муиззу, эта просьба "никоим образом не означает", что он "собирается позволить Китаю или любой другой стране ввести сюда военные контингенты". По его словам, Мальдивы намерены быть полностью независимыми.Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама". В республике расположены около 70 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.
https://ria.ru/20180208/1514195396.html
https://ria.ru/20231015/granitsa-1902910698.html
мальдивы
индия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/98/1514079821_121:0:2000:1409_1920x0_80_0_0_b0c0d7e031986010002ed1ef506493bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мальдивы, индия, китай
В мире, Мальдивы, Индия, Китай
Мальдивы начали переговоры с Индией о выводе войск
Мальдивы начали переговоры о сокращении индийского военного присутствия
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт — РИА Новости.
Мальдивы начали переговоры с Индией о сокращении индийского военного присутствия на островах, заявил президент Мохаммед Муиззу в интервью Блумберг
.
"Мы хотим двусторонних отношений, которые были бы взаимовыгодными", — сказал он.
Китай и Индия вступили в схватку на Мальдивах
Ранее политик заявил, что ожидает ухода индийских военных в течение недели после его инаугурации, которая запланирована на 17 ноября.
Как подчеркнул Муиззу, эта просьба "никоим образом не означает", что он "собирается позволить Китаю или любой другой стране ввести сюда военные контингенты". По его словам, Мальдивы намерены быть полностью независимыми.
Индия и Мальдивы активно сотрудничают в сфере обороны с 1988 года, когда индийская армия по просьбе президента Момуна Абдулы Гаюма предотвратила попытку государственного переворота со стороны группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".
В республике расположены около 70 индийских военнослужащих, которые обслуживают спонсируемые Нью-Дели
радиолокационные станции и самолеты наблюдения. Также исключительную экономическую зону Мальдивских островов помогают патрулировать индийские военные корабли.
Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе