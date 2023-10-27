https://ria.ru/20231027/malayziya-1905676766.html

Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима

Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима - РИА Новости, 27.10.2023

Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима

Семнадцатым в истории независимой Малайзии королем избран султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:20

2023-10-27T16:20

2023-10-27T16:40

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Семнадцатым в истории независимой Малайзии королем избран султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, сообщает национальное агентство новостей Bernama. Выборы нового короля состоялись в пятницу на заседании Совета правителей Малайзии в резиденции короля Истана Негара, находящейся в столице Куала-Лумпуре. Избранный верховным монархом Султан Ибрагим приступит к выполнению своих обязанностей 31 января 2024 года. Тогда же заканчиваются полномочия действующего короля султана Абдуллы. Согласно конституции Малайзии, короля в стране избирает раз в пять лет из своей среды совет наследственных правителей, в который входят султаны и правители девяти из 13 штатов Малайзии, представляющих собой конституционные монархии. До британской колонизации Малайзия не была единым государством: каждый малайский султанат возглавляла своя собственная королевская семья. При британском владычестве султаны сохранили свой статус и частично свою власть. После получения Малайзией независимости в 1963 году в стране была создана система пятилетней ротации на посту верховного правителя. По основному закону страны, король, верховный правитель и глава государства, имеет широкие полномочия для разрешения политических кризисов. В частности, в случае неопределенности при формировании правительства, монарх изучает ситуацию и предлагает свой вариант формирования кабинета, по которому проводит переговоры с политическими партиями вплоть до достижения консенсуса (в некоторых случаях через парламентское голосование), после чего своим указом назначает премьер-министра и министров кабинета. На данный момент в стране правит шестнадцатый с момента получения независимости султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах с 31 января 2019 года. На его правление пришелся парламентский кризис, сложившийся в Малайзии на фоне пандемии коронавируса. В результате политической нестабильности султан Абдулла три раза назначал премьер-министра и впервые в истории страны дал разрешение на роспуск парламента.

https://ria.ru/20231026/ugrozy-1905275223.html

https://ria.ru/20221010/malayziya-1822745078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, малайзия, куала-лумпур