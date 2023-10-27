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Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима - РИА Новости, 27.10.2023
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16:20 27.10.2023 (обновлено: 16:40 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/malayziya-1905676766.html
Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима
Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима - РИА Новости, 27.10.2023
Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима
Семнадцатым в истории независимой Малайзии королем избран султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:20
2023-10-27T16:40
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Семнадцатым в истории независимой Малайзии королем избран султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, сообщает национальное агентство новостей Bernama. Выборы нового короля состоялись в пятницу на заседании Совета правителей Малайзии в резиденции короля Истана Негара, находящейся в столице Куала-Лумпуре. Избранный верховным монархом Султан Ибрагим приступит к выполнению своих обязанностей 31 января 2024 года. Тогда же заканчиваются полномочия действующего короля султана Абдуллы. Согласно конституции Малайзии, короля в стране избирает раз в пять лет из своей среды совет наследственных правителей, в который входят султаны и правители девяти из 13 штатов Малайзии, представляющих собой конституционные монархии. До британской колонизации Малайзия не была единым государством: каждый малайский султанат возглавляла своя собственная королевская семья. При британском владычестве султаны сохранили свой статус и частично свою власть. После получения Малайзией независимости в 1963 году в стране была создана система пятилетней ротации на посту верховного правителя. По основному закону страны, король, верховный правитель и глава государства, имеет широкие полномочия для разрешения политических кризисов. В частности, в случае неопределенности при формировании правительства, монарх изучает ситуацию и предлагает свой вариант формирования кабинета, по которому проводит переговоры с политическими партиями вплоть до достижения консенсуса (в некоторых случаях через парламентское голосование), после чего своим указом назначает премьер-министра и министров кабинета. На данный момент в стране правит шестнадцатый с момента получения независимости султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах с 31 января 2019 года. На его правление пришелся парламентский кризис, сложившийся в Малайзии на фоне пандемии коронавируса. В результате политической нестабильности султан Абдулла три раза назначал премьер-министра и впервые в истории страны дал разрешение на роспуск парламента.
https://ria.ru/20231026/ugrozy-1905275223.html
https://ria.ru/20221010/malayziya-1822745078.html
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в мире, малайзия, куала-лумпур
В мире, Малайзия, Куала-Лумпур
Новым королем Малайзии избрали Султана Ибрагима

Королем Малайзии избран султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар

© AFP 2023 / Pool/Mohd RasfanКороль Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар со своей сестрой
Король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар со своей сестрой - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / Pool/Mohd Rasfan
Король Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар со своей сестрой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Семнадцатым в истории независимой Малайзии королем избран султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, сообщает национальное агентство новостей Bernama.
Выборы нового короля состоялись в пятницу на заседании Совета правителей Малайзии в резиденции короля Истана Негара, находящейся в столице Куала-Лумпуре. Избранный верховным монархом Султан Ибрагим приступит к выполнению своих обязанностей 31 января 2024 года. Тогда же заканчиваются полномочия действующего короля султана Абдуллы.
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Согласно конституции Малайзии, короля в стране избирает раз в пять лет из своей среды совет наследственных правителей, в который входят султаны и правители девяти из 13 штатов Малайзии, представляющих собой конституционные монархии.
До британской колонизации Малайзия не была единым государством: каждый малайский султанат возглавляла своя собственная королевская семья. При британском владычестве султаны сохранили свой статус и частично свою власть. После получения Малайзией независимости в 1963 году в стране была создана система пятилетней ротации на посту верховного правителя.
По основному закону страны, король, верховный правитель и глава государства, имеет широкие полномочия для разрешения политических кризисов. В частности, в случае неопределенности при формировании правительства, монарх изучает ситуацию и предлагает свой вариант формирования кабинета, по которому проводит переговоры с политическими партиями вплоть до достижения консенсуса (в некоторых случаях через парламентское голосование), после чего своим указом назначает премьер-министра и министров кабинета.
На данный момент в стране правит шестнадцатый с момента получения независимости султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах с 31 января 2019 года. На его правление пришелся парламентский кризис, сложившийся в Малайзии на фоне пандемии коронавируса. В результате политической нестабильности султан Абдулла три раза назначал премьер-министра и впервые в истории страны дал разрешение на роспуск парламента.
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