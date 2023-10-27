https://ria.ru/20231027/lvenok-1905588366.html
В Крыму встал на лапы покалеченный львенок, изъятый в Мелитополе
В Крыму встал на лапы покалеченный львенок, изъятый в Мелитополе - РИА Новости, 27.10.2023
В Крыму встал на лапы покалеченный львенок, изъятый в Мелитополе
Покалеченный львенок, которого ранее изъяли у частных владельцев в Мелитополе, встал на лапы, животному предстоит операция, сообщила администрация города. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:50
2023-10-27T11:50
2023-10-27T13:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Покалеченный львенок, которого ранее изъяли у частных владельцев в Мелитополе, встал на лапы, животному предстоит операция, сообщила администрация города."Сейчас Асада находится в крымском парке львов под наблюдением специалистов, она заметно повеселела и даже встала на лапы. С трудом, но ей удается стоять на трех лапах, а задние еще сильно дрожат, состояние передней усложняют множественные переломы", — рассказали местные власти.Как стало известно ранее, прокуратура Запорожской области изъяла больного львенка из незаконного владения у частных лиц. Животное держали в тесной клетке на съемной квартире. У хищника диагностировано несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности. Для содержания и оказания ветеринарной помощи маленькую львицу передали в крымский сафари-парк "Тайган". Скоро она пройдет курс физиотерапии.В дальнейшем, как только кости окончательно окрепнут, ей сделают операцию по вживлению титановых пластин.
https://ria.ru/20230523/lvitsa-1873681638.html
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мелитополь, запорожская область
Мелитополь, Запорожская область, Хорошие новости
В Крыму встал на лапы покалеченный львенок, изъятый в Мелитополе
Покалеченный львенок, изъятый в Мелитополе, встал на лапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Покалеченный львенок, которого ранее изъяли у частных владельцев в Мелитополе, встал на лапы, животному предстоит операция, сообщила администрация города.
"Сейчас Асада находится в крымском парке львов под наблюдением специалистов, она заметно повеселела и даже встала на лапы. С трудом, но ей удается стоять на трех лапах, а задние еще сильно дрожат, состояние передней усложняют множественные переломы", — рассказали местные власти.
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Как стало известно ранее, прокуратура Запорожской области
изъяла больного львенка из незаконного владения у частных лиц. Животное держали в тесной клетке на съемной квартире. У хищника диагностировано несколько переломов передней лапы и недостаток двигательной активности.
Для содержания и оказания ветеринарной помощи маленькую львицу передали в крымский сафари-парк "Тайган". Скоро она пройдет курс физиотерапии.
В дальнейшем, как только кости окончательно окрепнут, ей сделают операцию по вживлению титановых пластин.
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