https://ria.ru/20231027/luvr-1905623278.html
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже - РИА Новости, 27.10.2023
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже
Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:40
2023-10-27T13:40
2023-10-27T13:43
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose. Как видно на опубликованном в аккаунте издания в X видео, десяток активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление") бегом направились к стеклянному куполу и начали забрасывать его шариками с оранжевой краской. Один из них забрался на пирамиду и начал обливать её краской из бутылки. Активисты скандировали лозунги, осуждая климатическое бездействие правительства. За правонарушителями погнались охранники, все они были быстро задержаны. Полиция забрала принявших участие в акции в участок. Во Франции и в Европе в последнее время регулярно проходят акции климатических активистов. Обливая краской картины в музеях или приклеивая себя к автотрассам, они пытаются привлечь внимание к вопросам изменения климата. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон пригласил участников движения Derniere Renovation "для диалога" в Елисейский дворец, однако встреча так и не состоялась. Приглашение президента последовало после того, как к нему во время салона агропромышленности обратился один из участников движения, призвав "услышать предупреждения учёных" об изменениях климата. В июне французский Высший совет по вопросам климата – независимая инстанция, призванная дать оценку политике властей по снижению выбросов CO2, потребовал "срочных действий" от правительства Франции.
https://ria.ru/20231019/ekoaktivisty-1903782944.html
https://ria.ru/20230909/gaaga-1895243409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, европа, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Европа, Эммануэль Макрон
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже
Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра
ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости.
Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose
.
Как видно на опубликованном в аккаунте издания в X видео, десяток активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление") бегом направились к стеклянному куполу и начали забрасывать его шариками с оранжевой краской.
В Италии экоактивисты перекрыли движение на автостраде Турин-Милан
Один из них забрался на пирамиду и начал обливать её краской из бутылки.
Активисты скандировали лозунги, осуждая климатическое бездействие правительства.
За правонарушителями погнались охранники, все они были быстро задержаны. Полиция забрала принявших участие в акции в участок.
Во Франции
и в Европе
в последнее время регулярно проходят акции климатических активистов. Обливая краской картины в музеях или приклеивая себя к автотрассам, они пытаются привлечь внимание к вопросам изменения климата.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон
пригласил участников движения Derniere Renovation "для диалога" в Елисейский дворец, однако встреча так и не состоялась. Приглашение президента последовало после того, как к нему во время салона агропромышленности обратился один из участников движения, призвав "услышать предупреждения учёных" об изменениях климата.
В июне французский Высший совет по вопросам климата – независимая инстанция, призванная дать оценку политике властей по снижению выбросов CO2, потребовал "срочных действий" от правительства Франции.
В Гааге полиция задержала более 2,4 тысячи экоактивистов