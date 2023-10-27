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Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже - РИА Новости, 27.10.2023
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13:40 27.10.2023 (обновлено: 13:43 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/luvr-1905623278.html
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже - РИА Новости, 27.10.2023
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже
Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:40
2023-10-27T13:43
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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose. Как видно на опубликованном в аккаунте издания в X видео, десяток активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление") бегом направились к стеклянному куполу и начали забрасывать его шариками с оранжевой краской. Один из них забрался на пирамиду и начал обливать её краской из бутылки. Активисты скандировали лозунги, осуждая климатическое бездействие правительства. За правонарушителями погнались охранники, все они были быстро задержаны. Полиция забрала принявших участие в акции в участок. Во Франции и в Европе в последнее время регулярно проходят акции климатических активистов. Обливая краской картины в музеях или приклеивая себя к автотрассам, они пытаются привлечь внимание к вопросам изменения климата. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон пригласил участников движения Derniere Renovation "для диалога" в Елисейский дворец, однако встреча так и не состоялась. Приглашение президента последовало после того, как к нему во время салона агропромышленности обратился один из участников движения, призвав "услышать предупреждения учёных" об изменениях климата. В июне французский Высший совет по вопросам климата – независимая инстанция, призванная дать оценку политике властей по снижению выбросов CO2, потребовал "срочных действий" от правительства Франции.
https://ria.ru/20231019/ekoaktivisty-1903782944.html
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в мире, франция, париж, европа, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Европа, Эммануэль Макрон
Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже

Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра

© AFP 2023 / MEHDI FEDOUACHСотрудники полиции задерживают активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление"), обливших оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра
Сотрудники полиции задерживают активистов движения Derniere Renovation (Последнее обновление), обливших оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023 / MEHDI FEDOUACH
Сотрудники полиции задерживают активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление"), обливших оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose.
Как видно на опубликованном в аккаунте издания в X видео, десяток активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление") бегом направились к стеклянному куполу и начали забрасывать его шариками с оранжевой краской.
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Один из них забрался на пирамиду и начал обливать её краской из бутылки.
Активисты скандировали лозунги, осуждая климатическое бездействие правительства.
За правонарушителями погнались охранники, все они были быстро задержаны. Полиция забрала принявших участие в акции в участок.
Во Франции и в Европе в последнее время регулярно проходят акции климатических активистов. Обливая краской картины в музеях или приклеивая себя к автотрассам, они пытаются привлечь внимание к вопросам изменения климата.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон пригласил участников движения Derniere Renovation "для диалога" в Елисейский дворец, однако встреча так и не состоялась. Приглашение президента последовало после того, как к нему во время салона агропромышленности обратился один из участников движения, призвав "услышать предупреждения учёных" об изменениях климата.
В июне французский Высший совет по вопросам климата – независимая инстанция, призванная дать оценку политике властей по снижению выбросов CO2, потребовал "срочных действий" от правительства Франции.
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