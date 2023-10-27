https://ria.ru/20231027/luvr-1905623278.html

Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже

Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже - РИА Новости, 27.10.2023

Экоактивисты облили краской стеклянную пирамиду Лувра в Париже

Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:40

2023-10-27T13:40

2023-10-27T13:43

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ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра, сообщает медиа Disclose. Как видно на опубликованном в аккаунте издания в X видео, десяток активистов движения Derniere Renovation ("Последнее обновление") бегом направились к стеклянному куполу и начали забрасывать его шариками с оранжевой краской. Один из них забрался на пирамиду и начал обливать её краской из бутылки. Активисты скандировали лозунги, осуждая климатическое бездействие правительства. За правонарушителями погнались охранники, все они были быстро задержаны. Полиция забрала принявших участие в акции в участок. Во Франции и в Европе в последнее время регулярно проходят акции климатических активистов. Обливая краской картины в музеях или приклеивая себя к автотрассам, они пытаются привлечь внимание к вопросам изменения климата. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон пригласил участников движения Derniere Renovation "для диалога" в Елисейский дворец, однако встреча так и не состоялась. Приглашение президента последовало после того, как к нему во время салона агропромышленности обратился один из участников движения, призвав "услышать предупреждения учёных" об изменениях климата. В июне французский Высший совет по вопросам климата – независимая инстанция, призванная дать оценку политике властей по снижению выбросов CO2, потребовал "срочных действий" от правительства Франции.

https://ria.ru/20231019/ekoaktivisty-1903782944.html

https://ria.ru/20230909/gaaga-1895243409.html

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париж

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, париж, европа, эммануэль макрон