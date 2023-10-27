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Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет - РИА Новости, 27.10.2023
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15:09 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/luna-1905656880.html
Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет
Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет - РИА Новости, 27.10.2023
Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет
Автоматическая межпланетная станция "Луна-25", полёт которой окончился крушением, из-за неритмичного финансирования строилась 16 лет, это недопустимо долго для... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:09
2023-10-27T15:09
космос - риа наука
земля
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
луна-25
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25", полёт которой окончился крушением, из-за неритмичного финансирования строилась 16 лет, это недопустимо долго для такого проекта, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24". "Луна-25" создавалась 16 лет. Это недопустимо долго. Это связано, в первую очередь, с неритмичным финансированием. Такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки, это должно быть не более 5-7 лет", - сказал Борисов. Миссия "Луна-25" стала первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией и была запущена с космодрома Восточный 11 августа, однако в итоге оказалась неудачной. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html
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космос - риа наука, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна-25
Космос - РИА Наука, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Луна-25
Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет

Борисов: "Луну-25" строили 16 лет из-за неритмичного финансирования, это долго

© Официальный сайт NASAСнимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25"
Снимок нового кратера на месте вероятного падения станции Луна-25
© Официальный сайт NASA
Снимок нового кратера на месте вероятного падения станции "Луна-25". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25", полёт которой окончился крушением, из-за неритмичного финансирования строилась 16 лет, это недопустимо долго для такого проекта, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24".
"Луна-25" создавалась 16 лет. Это недопустимо долго. Это связано, в первую очередь, с неритмичным финансированием. Такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки, это должно быть не более 5-7 лет", - сказал Борисов.
Миссия "Луна-25" стала первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией и была запущена с космодрома Восточный 11 августа, однако в итоге оказалась неудачной. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.
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Космос - РИА НаукаЗемляЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосЛуна-25
 
 
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