https://ria.ru/20231027/luna-1905656880.html

Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет

Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет - РИА Новости, 27.10.2023

Борисов рассказал, почему разбившуюся "Луну-25" строили 16 лет

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25", полёт которой окончился крушением, из-за неритмичного финансирования строилась 16 лет, это недопустимо долго для... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:09

2023-10-27T15:09

2023-10-27T15:09

космос - риа наука

земля

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

луна-25

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25", полёт которой окончился крушением, из-за неритмичного финансирования строилась 16 лет, это недопустимо долго для такого проекта, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24". "Луна-25" создавалась 16 лет. Это недопустимо долго. Это связано, в первую очередь, с неритмичным финансированием. Такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки, это должно быть не более 5-7 лет", - сказал Борисов. Миссия "Луна-25" стала первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией и была запущена с космодрома Восточный 11 августа, однако в итоге оказалась неудачной. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.

https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html

земля

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Кирилл Волков

космос - риа наука, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, луна-25