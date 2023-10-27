https://ria.ru/20231027/lukashevich-1905716343.html

Суд заменил экс-замглавы Минобрнауки остаток срока на исправительные работы

Суд заменил экс-замглавы Минобрнауки остаток срока на исправительные работы - РИА Новости, 27.10.2023

Суд заменил экс-замглавы Минобрнауки остаток срока на исправительные работы

Люблинский суд Москвы смягчил наказание бывшей замглавы образования и науки России Марине Лукашевич и заменил ей неотбытый срок лишения свободы исправительными... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:04

2023-10-27T19:04

2023-10-27T19:05

москва

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Люблинский суд Москвы смягчил наказание бывшей замглавы образования и науки России Марине Лукашевич и заменил ей неотбытый срок лишения свободы исправительными работами по делу о мошенничестве на 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания - исправительными работами", - сказал собеседник агентства. В июне прошлого года Мещанский суд Москвы назначил Лукашевич 6,5 лет колонии. Бывший руководитель департамента конкурсных процедур в министерстве Михаил Попов получил 7,5 года колонии, предприниматель Николай Попов — шесть лет, а экс-глава министерского департамента государственной политики в сфере высшего образования Артемий Рожков - 5,5 года. Как было установлено в ходе следствия, Минобрнауки в лице Попова в 2016 году заключило с "Центром развития науки", гендиректором которого была тогда Лукашевич, госконтракты, а взамен получило работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах". По мнению следствия, эти работы не несли академической новизны и не представляют научной ценности. Ущерб министерству превысил 50 миллионов рублей, подсчитали следователи московского главка МВД. Лукашевич задержали в июле 2020 года и впоследствии арестовали. Во время рассмотрения дела она уверяла суд, что разработанная по госконтрактам модель использовалась в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.

https://ria.ru/20230914/mitvol-1896303521.html

https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html

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москва, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)