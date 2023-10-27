Лукашенко рассказал о выстраивании диалога с западными странами
Лукашенко заявил, что для диалога с западными странами важны не обещания, а дела
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при выстраивании диалога с западными странами будет ориентироваться не на их обещания, а на конкретные дела.
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"Я никому верить не собираюсь. Если бы лично мой дом был... я бы верил, но судьба почти 10 миллионов человек (в Белоруссии – ред.)… Как я могу верить? Факты на стол! Я должен что-то в руках держать и принимать какие-то решения. Только практика, никаких обещаний", - сказал Лукашенко журналистам в ходе поездки в Минский район.
Как сообщило госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте, у главы белорусского государства журналисты спросили, готов ли он в случае, например, переговоров по решению украинского вопроса пожать руку представителям Запада и поверить им. "Пожимать руки я никогда не отказываюсь. Я пожимаю руки всем, кто с миром приходит к нам и за пазухой или в руке не держит камень", - отметил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против итогов выборов. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.