https://ria.ru/20231027/lmur-1905529598.html

В Минобороны рассказали о возможностях новейшей ракеты ЛМУР

В Минобороны рассказали о возможностях новейшей ракеты ЛМУР - РИА Новости, 27.10.2023

В Минобороны рассказали о возможностях новейшей ракеты ЛМУР

Новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР, "Изделие 305") позволяет российским вертолетчикам поражать цели без входа в зону работы ПВО противника,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T01:13

2023-10-27T01:13

2023-10-27T05:21

россия

игорь романов

воздушно-космические силы россии

ми-28нм

красная звезда

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР, "Изделие 305") позволяет российским вертолетчикам поражать цели без входа в зону работы ПВО противника, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов.Уже не первый год ВКС России получают глубоко модернизированные боевые вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ, которые применяют новую управляемую ракету, отметил он."Боевое применение новых образцов вооружения легкой многоцелевой управляемой ракеты, ПТУР "Хризантема", ракеты "Верба" – с учетом их характеристик обеспечивает поражение целей без входа в зону поражения средств ПВО противника. Летчики уже высоко оценили значительно возросшие боевые возможности модернизированных вертолетов", - сказал Романов.В январе источник РИА Новости сообщил, что ЛМУР начали применять в зоне СВО модернизированные вертолеты Ка-52М.ЛМУР, также известная и как "Изделие 305", была впервые представлена на выставке "Армия-2021". Ракета разработана коломенской компанией КБМ и предназначена для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.

https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html

https://ria.ru/20230916/rakety-1896667755.html

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россия, игорь романов, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, красная звезда, безопасность