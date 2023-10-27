https://ria.ru/20231027/leopard-1905586035.html

Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области

Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2023

Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области

В Запорожской области на ореховском направлении в бою уничтожено четыре немецких танка Leopard, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T11:40

2023-10-27T11:40

2023-10-27T11:47

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безопасность

запорожская область

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украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. В Запорожской области на ореховском направлении в бою уничтожено четыре немецких танка Leopard, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На ореховском направлении на участке между Работино и Вербовое враг бросил на наши позиции в атаку свыше десяти единиц тяжелой бронетехники, из которой не менее шести – немецкие танки. Противник был встречен шквальным огнем, четыре танка Leopard, по подтвержденным данным с линии фронта, уничтожены нашими дронами и тяжелой огнеметной системой", - сказал Рогов. По его словам, атака противника отбита. Накануне Минобороны в своей сводке сообщало о двух уничтоженных "Леопардах" на запорожском направлении. Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".

https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр