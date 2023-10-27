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Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 27.10.2023 (обновлено: 11:47 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/leopard-1905586035.html
Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области
Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2023
Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области
В Запорожской области на ореховском направлении в бою уничтожено четыре немецких танка Leopard, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:40
2023-10-27T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. В Запорожской области на ореховском направлении в бою уничтожено четыре немецких танка Leopard, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "На ореховском направлении на участке между Работино и Вербовое враг бросил на наши позиции в атаку свыше десяти единиц тяжелой бронетехники, из которой не менее шести – немецкие танки. Противник был встречен шквальным огнем, четыре танка Leopard, по подтвержденным данным с линии фронта, уничтожены нашими дронами и тяжелой огнеметной системой", - сказал Рогов. По его словам, атака противника отбита. Накануне Минобороны в своей сводке сообщало о двух уничтоженных "Леопардах" на запорожском направлении. Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил об уничтожении четырех танков Leopard в Запорожской области

Рогов: на Ореховском направлении уничтожили четыре танка Leopard

© РИА НовостиУничтоженный немецкий танк Leopard
Уничтоженный немецкий танк Leopard
© РИА Новости
Уничтоженный немецкий танк Leopard . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. В Запорожской области на ореховском направлении в бою уничтожено четыре немецких танка Leopard, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На ореховском направлении на участке между Работино и Вербовое враг бросил на наши позиции в атаку свыше десяти единиц тяжелой бронетехники, из которой не менее шести – немецкие танки. Противник был встречен шквальным огнем, четыре танка Leopard, по подтвержденным данным с линии фронта, уничтожены нашими дронами и тяжелой огнеметной системой", - сказал Рогов. По его словам, атака противника отбита.
Накануне Минобороны в своей сводке сообщало о двух уничтоженных "Леопардах" на запорожском направлении. Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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