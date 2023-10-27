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С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы - РИА Новости, 27.10.2023
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04:51 27.10.2023 (обновлено: 10:42 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы - РИА Новости, 27.10.2023
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы
Два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана - самого высокого действующего гиганта Евразии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T04:51
2023-10-27T10:42
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
евразия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана - самого высокого действующего гиганта Евразии, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "На фоне эксплозивной деятельности стромболианского типа, когда происходят выбросы лавы на высоту до 500 метров над кратером, лавовые потоки продолжают изливаться попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах вулкана. Спутниковые данные KVERT показали, что шлейф пепла простирается на 280 километров к юго-востоку от вулкана", - сказал собеседник. Сегодня пепловые выбросы зафиксированы на высоту 5,5 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 4750 метров над уровнем моря, в любое время возможны выбросы на высоту до 7-8 тысяч метров над уровнем моря. Ключевской вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина.
https://ria.ru/20231018/vulkan-1903510943.html
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камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, евразия
Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Евразия
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы

KVERT: с Ключевского вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы

© Фото : ИВиС ДВО РАН / Юрий ДемянчукВулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023
Вулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
Вулкан Ключевской на Камчатке. 27 октября 2023
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана - самого высокого действующего гиганта Евразии, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«
"На фоне эксплозивной деятельности стромболианского типа, когда происходят выбросы лавы на высоту до 500 метров над кратером, лавовые потоки продолжают изливаться попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах вулкана. Спутниковые данные KVERT показали, что шлейф пепла простирается на 280 километров к юго-востоку от вулкана", - сказал собеседник.
Сегодня пепловые выбросы зафиксированы на высоту 5,5 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 4750 метров над уровнем моря, в любое время возможны выбросы на высоту до 7-8 тысяч метров над уровнем моря.
Ключевской вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина.
Движение пеплового облака вулкана Безымянный. Спутниковые данные Himawari-9, 18 октября 2023 года
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 11 километров
18 октября, 08:43
 
КамчаткаУсть-Камчатский районРоссийская академия наукЕвразия
 
 
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