https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы - РИА Новости, 27.10.2023
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы
Два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана - самого высокого действующего гиганта Евразии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T04:51
2023-10-27T04:51
2023-10-27T10:42
камчатка
усть-камчатский район
российская академия наук
евразия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана - самого высокого действующего гиганта Евразии, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "На фоне эксплозивной деятельности стромболианского типа, когда происходят выбросы лавы на высоту до 500 метров над кратером, лавовые потоки продолжают изливаться попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах вулкана. Спутниковые данные KVERT показали, что шлейф пепла простирается на 280 километров к юго-востоку от вулкана", - сказал собеседник. Сегодня пепловые выбросы зафиксированы на высоту 5,5 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 4750 метров над уровнем моря, в любое время возможны выбросы на высоту до 7-8 тысяч метров над уровнем моря. Ключевской вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина.
https://ria.ru/20231018/vulkan-1903510943.html
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камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, евразия
Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук, Евразия
С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы
KVERT: с Ключевского вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы