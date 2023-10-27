https://ria.ru/20231027/lava-1905537406.html

С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы

С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы - РИА Новости, 27.10.2023

С извергающегося вулкана на Камчатке попеременно сходят два потока лавы

Два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана - самого высокого действующего гиганта Евразии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T04:51

2023-10-27T04:51

2023-10-27T10:42

камчатка

усть-камчатский район

российская академия наук

евразия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905569373_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_497f590af198f87c5cdcf940b41894df.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося на Камчатке Ключевского вулкана - самого высокого действующего гиганта Евразии, сообщили РИА Новости в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "На фоне эксплозивной деятельности стромболианского типа, когда происходят выбросы лавы на высоту до 500 метров над кратером, лавовые потоки продолжают изливаться попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах вулкана. Спутниковые данные KVERT показали, что шлейф пепла простирается на 280 километров к юго-востоку от вулкана", - сказал собеседник. Сегодня пепловые выбросы зафиксированы на высоту 5,5 километров над уровнем моря при высоте вулкана в 4750 метров над уровнем моря, в любое время возможны выбросы на высоту до 7-8 тысяч метров над уровнем моря. Ключевской вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина.

https://ria.ru/20231018/vulkan-1903510943.html

камчатка

усть-камчатский район

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук, евразия