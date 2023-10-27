https://ria.ru/20231027/latviya-1905538972.html

В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам - РИА Новости, 27.10.2023

В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

Латвийский сейм принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами, об этом... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T05:43

2023-10-27T05:43

2023-10-27T11:02

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евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Латвийский сейм принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами, об этом сообщается на сайте парламента.Поправки предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не будут перерегистрированы в Латвии в установленный законом срок. Согласно законопроекту, транспортное средство необходимо будет поставить на учет или вывезти с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.В противном случае автомобиль будет арестован и конфискован. По замыслу авторов законопроекта, конфискованные автомобили планируется передать Украине. Кроме того, их владельцам будет грозить штраф. Использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении в Латвии будет разрешено только в случае следования транзитом.Для вступления законопроекта в силу сейм должен поддержать его во втором — окончательном — чтении. Планируется, что он вступит в силу 15 ноября. В середине сентября Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html

https://ria.ru/20231002/zapret-1899907846.html

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в мире, авто, латвия, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии