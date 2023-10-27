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В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам - РИА Новости, 27.10.2023
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05:43 27.10.2023 (обновлено: 11:02 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/latviya-1905538972.html
В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам
В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам - РИА Новости, 27.10.2023
В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам
Латвийский сейм принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами, об этом... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T05:43
2023-10-27T11:02
в мире
авто
латвия
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Латвийский сейм принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами, об этом сообщается на сайте парламента.Поправки предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не будут перерегистрированы в Латвии в установленный законом срок. Согласно законопроекту, транспортное средство необходимо будет поставить на учет или вывезти с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.В противном случае автомобиль будет арестован и конфискован. По замыслу авторов законопроекта, конфискованные автомобили планируется передать Украине. Кроме того, их владельцам будет грозить штраф. Использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении в Латвии будет разрешено только в случае следования транзитом.Для вступления законопроекта в силу сейм должен поддержать его во втором — окончательном — чтении. Планируется, что он вступит в силу 15 ноября. В середине сентября Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.
https://ria.ru/20231004/sanktsii-1900543863.html
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в мире, авто, латвия, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Авто, Латвия, Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Латвии намерены отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

Сейм Латвии поддержал запрет на нахождение в стране машин с российскими номерами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Латвийский сейм принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами, об этом сообщается на сайте парламента.
Поправки предусматривают конфискацию транспортных средств, зарегистрированных в России, если они не будут перерегистрированы в Латвии в установленный законом срок. Согласно законопроекту, транспортное средство необходимо будет поставить на учет или вывезти с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
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В противном случае автомобиль будет арестован и конфискован. По замыслу авторов законопроекта, конфискованные автомобили планируется передать Украине. Кроме того, их владельцам будет грозить штраф. Использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении в Латвии будет разрешено только в случае следования транзитом.
Для вступления законопроекта в силу сейм должен поддержать его во втором — окончательном — чтении. Планируется, что он вступит в силу 15 ноября. В середине сентября Латвия запретила въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт россиян, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане России не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Помимо Латвии, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.
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