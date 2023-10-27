https://ria.ru/20231027/krym-1905583342.html
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку - РИА Новости, 27.10.2023
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку
Массовая кибератака идет на интернет-провайдеров Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:28
2023-10-27T11:28
2023-10-27T16:52
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Массовая кибератака идет на интернет-провайдеров Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Идет массовая внешняя кибератака на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои ряда сервисов", — написал Крючков в своем Telegram-канале.Идет восстановление работы провайдеров, добавил он.
https://ria.ru/20231009/kiberataki-1901533962.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку
В Крыму зафиксировали кибератаку на провайдеров, возможны перебои в связи