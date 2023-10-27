Рейтинг@Mail.ru
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 27.10.2023 (обновлено: 16:52 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/krym-1905583342.html
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку - РИА Новости, 27.10.2023
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку
Массовая кибератака идет на интернет-провайдеров Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:28
2023-10-27T16:52
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Массовая кибератака идет на интернет-провайдеров Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Идет массовая внешняя кибератака на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои ряда сервисов", — написал Крючков в своем Telegram-канале.Идет восстановление работы провайдеров, добавил он.
https://ria.ru/20231009/kiberataki-1901533962.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым
Республика Крым
В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку

В Крыму зафиксировали кибератаку на провайдеров, возможны перебои в связи

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Массовая кибератака идет на интернет-провайдеров Крыма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Идет массовая внешняя кибератака на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои ряда сервисов", — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Идет восстановление работы провайдеров, добавил он.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Совбезе рассказали о кибератаках на инфраструктуру России с Украины
9 октября, 15:36
 
Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала