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Кравцов: у России есть возможности для суверенной системы образования

Кравцов: у России есть возможности для суверенной системы образования - РИА Новости, 27.10.2023

Кравцов: у России есть возможности для суверенной системы образования

В МПГУ состоялась стратегическая сессия "Будущее создается сегодня: укрепление единства образовательного пространства Российской Федерации" (по материалам... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:45

2023-10-27T13:45

2023-10-27T13:58

год педагога и наставника

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общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В МПГУ состоялась стратегическая сессия "Будущее создается сегодня: укрепление единства образовательного пространства Российской Федерации" (по материалам выступления В.В. Путина на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"), сообщили в управлении протокольных мероприятий МПГУ.Организаторами сессии выступили ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет", Всероссийский научно-методический центр "Философия образования".С приветственным словом к участникам сессии обратился Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета по правам человека при Президенте РФ. Валерий Александрович обратил внимание присутствующих нато, что "учебный курс истории всегда пронизан мировоззрением, даже – идеологией, отношением народа к своей истории. Везде история трактуется так или иначе. По-другому и быть не может. Поэтому я приветствую, что появляется единый государственный учебник, с принятой большинством нравственной трактовкой нашей истории".Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации, приветствуя участников сессии, сказал: "В развитии системы образования и воспитания важны практические решения и конкретные шаги. Но мы должны понимать, что результат этой работы не будет сиюминутным, нужно набраться терпения, чтобы его увидеть. Сегодня мы ощущаем большую поддержку Президента нашей страны и видим, как благодаря нашему взаимодействию ситуация меняется. Утверждены единые образовательные программы, единые стандарты, в школах введена единая программа воспитательной работы. В педвузах создано "ядро педагогического образования", в соответствии с которым подготовка учителей также идет по единым стандартам. У нас есть уникальные возможности построить суверенную национальную систему образования".Министр просвещения отметил, что воспитательная работа в системе образования должна быть комплексной. В школах работают советники по воспитанию, проводятся церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна, в федеральных основных общеобразовательных программах представлено единое содержание образования. Важно, чтобы вместе со школой в воспитании участвовала семья ребенка, большое значение имеют также внешкольные активности, например, участие в деятельности Российского движения детей и молодежи.Алексей Лубков, доктор исторических наук, профессор, академик РАО, ректор Московского педагогического государственного университета выступил с докладом "Ядро педагогического образования и пилотный проект как механизмы единого пространства подготовки педагогов", подчеркнув, что подобные процессы назрели давно и особенно насущны они стали в наше непростое время вызовов: "Мы сейчас создаем национальную систему образования. Мы вышли из болонской системы - и обратной дороги нет. И сейчас нам надо выстраивать реальную систему образования, опирающуюся на наши национальные ценности, на традиции. У нас в стране университетская традиция с 17 века, с создания академии, - ей уже триста лет. И всегда у нас это был синтез духовного и образовательного. И всегда в основе нашего национального образования лежала духовность. Почему были так любимы и востребованы писатели Распутин, Белов и их единомышленники? Потому, что они своим творчеством указывали дорогу к храму, к духовному началу в человеке. И сейчас идет борьба, и борьба напряженная. Есть просто другой взгляд на наш цивилизационный путь. И сейчас самое главное – сохранить свою идентичность, не растратить ее. И наш университет, и наша Ассоциация определили свою позицию, мы ее не скрываем и будем на ней стоять".Наталья Склярова, первый проректор Московского педагогического государственного университета, директор Всероссийского научно-методического Центра "Философия образования" МПГУ обратилась к участникам сессии с докладом "Отношение к Родине и семье: результаты социально-психологического исследования молодежи". Итоги этого исследования, по словам докладчика, являются свидетельством эффективной работы Министерства просвещения Российской Федерации, нашего профессионального сообщества по воспитанию подрастающего поколения. Однако разница в когнитивном и эмоциональном восприятии нашей молодежью образа Родины и семьи является результатом влияния окружающей действительности и виртуального пространства на эмоциональный настрой молодежи."Наша молодежь живет в ситуации противоречивых жизненных приоритетов, размытости понятий добра и зла. Самой главной ценностью и целью в жизни сегодня является комфорт и удовольствие. У молодежи наблюдается несформированность навыков к преодолению трудностей, низкий уровень развития волевого компонента деятельности, личностная незрелость, нежелание брать на себя ответственность. Для многих современных детей жизнь – это удовольствие, которое кто-то просто обязан им предоставить по первому требованию. Поэтому о каком деятельном патриотизме можно говорить? Патриотизм предполагает не только осознанную любовь, привязанность к Родине, преданность ей, но также и деятельную готовность к жертвам ради неё, готовность к .физическим, эмоциональным, волевым усилиям ради нее. Тоже можно сказать и о семье и детях. Многодетная семья требует деятельной, жертвенной любви, к которой наша молодежь, к сожалению, не готова.По результатам исследования очевидно, что в целом педагогический вектор выбран верно, но его необходимо усилить теми компонентами, которые развивают в человеке волевые личностные качества. И самое главное, что важно отметить: формирование личности гражданина и патриота –это целостный процесс, который затрагивает все стороны жизни человека, поэтому важно выработать системный подход к проблеме воспитания и обучения подрастающего поколения, требующий консолидации усилий всего общества", - заключила Наталья Склярова.В дискуссии приняли участие эксперты: Юрий Никифоров, кандидат исторических наук, член авторского коллектива учебника по истории, советник департамента управления по общественным связям и коммуникациям Администрации Президента России; Алексей Благинин, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации; Максим Костенко, исполняющий обязанности ректора Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации (Академия Минпросвещения России); Оксана Гаман-Голутвина, доктор политических наук, президент Российской ассоциации политической науки (РАПН), заведующий кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России (онлайн); Леонид Поляков, доктор философских наук, профессор-исследователь Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"; Игорь Кузнецов, доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; Андрей Абрамов, кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.Модераторами сессии выступили Елена Бродовская, доктор политических наук, ведущий аналитик Всероссийского научно-методического Центра "Философия образования" МПГУ, директор Института гуманитарных технологий и социального инжиниринга Финансового университета при Правительстве РФ Виктор Степаненко, кандидат исторических наук, ведущий аналитик Всероссийского научно-методического Центра "Философия образования" МПГУ, советник руководителя аналитического центра по разработке и анализу моделей воспитательной работы Федерального института оценки качества образования.В ходе сессии обсуждались вопросы, связанные с задачами национальной системы образования в условиях строительства нового мироустройства; вопросы обеспечения многообразия и самодостаточности российского государства-цивилизации в образовательной политике РФ; ответственности за цивилизационный выбор, защиты традиционных духовно-нравственных ценностей в образовательном пространстве РФ; сохранения наследия прошлого как фундамента формирования у молодых россиян представления о гармоничном будущем страны; перспектив укрепления единства образовательного пространства Российской Федерации в 2024 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование