https://ria.ru/20231027/kotenok-1905701638.html

Центр реабилитации рассказал о состоянии котенка рыси, которого выхаживают

Центр реабилитации рассказал о состоянии котенка рыси, которого выхаживают - РИА Новости, 27.10.2023

Центр реабилитации рассказал о состоянии котенка рыси, которого выхаживают

Состояние котенка рыси, которого выхаживают в Приморье, немного улучшилось, специалисты надеются на его полное восстановление, сообщает в своем аккаунте... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:06

2023-10-27T18:06

2023-10-27T18:06

россия

чугуевский район

фонд президентских грантов

всемирный фонд дикой природы

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Состояние котенка рыси, которого выхаживают в Приморье, немного улучшилось, специалисты надеются на его полное восстановление, сообщает в своем аккаунте Вконтакте центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Ранее сообщалось, что котенка рыси, который находится в очень тяжелом состоянии, пытаются спасти в Приморье. По данным центра, детенышу рыси около пяти месяцев, его доставили из Чугуевского района в начале октября. Тогда провести осмотр животного было нельзя: наркоз был противопоказан ослабленному организму. Специалисты старались стабилизировать состояние котенка. Когда стало возможным, ветеринары осмотрели рысенка, установив, что животное крайне истощено, но кости не травмированы. Позже сообщалось, что котенок рыси стал лучше двигаться, проявляет активность. "А вот и наша подопечная рысь - по-прежнему кошка в карантинном блоке, под круглосуточным наблюдением. Мы наблюдаем за небольшими, но все же улучшениями, и надеемся, что сможем полностью восстановить ее здоровье", - говорится в сообщении. Пост сопроводили видео, на кадрах которого видно, что котёнок рыси ещё не совсем уверенно, но старается ровно стоять и держать голову. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные, и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF* России и на пожертвования частных лиц и организаций.* Организации, признанные в России нежелательной

https://ria.ru/20230911/medvezhata-1895529891.html

https://ria.ru/20231020/znak-1903980270.html

россия

чугуевский район

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россия, чугуевский район, фонд президентских грантов, всемирный фонд дикой природы, центр "амурский тигр"