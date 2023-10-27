https://ria.ru/20231027/kosmos-1905557522.html

"Люди на орбите – космополиты": телемост по космической дипломатии

"Люди на орбите – космополиты": телемост по космической дипломатии - РИА Новости, 27.10.2023

"Люди на орбите – космополиты": телемост по космической дипломатии

В Москве, Самаре и Париже состоялся телемост "Космическая дипломатия", в котором приняли участие представители российской частной космонавтики, студенты и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:00

2023-10-27T10:00

2023-10-27T10:50

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общество

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самара

космос - риа наука

мгимо

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

университетская наука

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В Москве, Самаре и Париже состоялся телемост "Космическая дипломатия", в котором приняли участие представители российской частной космонавтики, студенты и известный французский космонавт Жан-Лу Кретьен.Эфир был организован в рамках трека "Актуальные тенденции развития космической дипломатии" II Международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения 2023", которая в эти дни проходит в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).Студенты МГИМО и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева обсудили вопросы обеспечения безопасности космических исследований и мирного использования космического пространства. При этом в фокусе внимания была история российско-французских отношений в сфере изучения космоса.Как напомнила сотрудница Российского дома науки и культуры в Париже (Россотрудничество) Ася Овчинникова, первое соглашение между СССР и Францией было подписано в 1966 году и привело к тому, что советские ракеты-носители запустили два французских спутника, а французский космонавт Жан-Лу Кретьен, совершивший полет на советском космическом корабле, стал Героем Советского Союза. "В 2023 году Россотрудничество отметило 40-летие советско-французской миссии "Салют-7" и 30-летие российско-французской миссии "Антарес", – добавила она.Эксперт обратила внимание на то, что самарские специалисты участвовали в создании космодрома на острове Куру, а в Ракетно-космическом центре "Прогресс" была создана специальная версия ракеты-носителя "Союз" ("Союз-СТ" для запуска в условиях экваториального космодрома).Космонавт Жан-Лу Кретьен в беседе со студентами отметил важность космической дипломатии и выразил мнение, что люди, поднимаясь на орбиту, становятся космополитами – представителями не конкретных наций, а всего человечества. "Космос – враждебная среда, поэтому мы сможем там освоиться, только если объединимся и забудем о распрях", – добавил он.Студентка Самарского университета Анастасия Толстикова подчеркнула, что документы, на которых базируется современное космическое право, были разработаны в середине прошлого века и требуют обновления. "Сейчас обостряются противоречия в международном космическом праве, работе частных космических компаний, экологических проблемах мусора в ближнем космосе", – отметила она.В связи с этим студентка высказала мнение, что в космосе все должны представлять единую цивилизацию, объединенную обитаемым космическим телом – планетой Земля.Представитель частной российской компании SR Space Олег Мансуров, обращаясь к участникам телемоста, предложил подумать над ролью частных компаний в развитии отрасли. По его оценкам, пока есть два варианта подхода к развитию частной космонавтики: с одной стороны – негосударственные венчурные фонды финансируют развитие инфраструктуры, с другой – организован трансфер технологий из государственных научных институтов и университетов в стартапы.Участники клуба космической дипломатии МГИМО проанализировали существующие преграды на пути реализации космического сотрудничества. Студент факультета международных отношений МГИМО Нельсон Авакян сделал акцент на попытках изменения существующего международного правового режима использования космического пространства, что, по его мнению, может привести к размещению на орбите планеты оружия и проведению там военных операций.В качестве аргумента студент привел меморандум "Соглашения Артемиды". "Этот меморандум вводит термин "зоны безопасности" на небесных телах, в которых может устанавливаться правовой режим той или иной национальности, что противоречит международным договоренностям", – отметил Нельсон Авакян.Между тем студенты напомнили, что 16 октября 2023 года российские дипломаты внесли в комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях резолюцию "Космические технологии для продвижения мира", которая предполагает не допускать использования спутников в военных целях.В ходе телемоста участники отметили, что в международном поле необходимо выстраивать совместную работу со странами БРИКС в сфере космического сотрудничества, а в правовом – создавать условия для привлечения частного капитала в ракетно-космическую отрасль и организации государственно-частного партнерства.

https://ria.ru/20231012/nauka-1901549031.html

https://ria.ru/20231019/nauka-1903757172.html

https://ria.ru/20230920/nauka-1897304895.html

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