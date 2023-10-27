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В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада - РИА Новости, 27.10.2023
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Новости Подмосковья
 
18:54 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/korolev-1905714040.html
В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада
В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада - РИА Новости, 27.10.2023
В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада
Традиционная Международная космическая олимпиада стартовала в подмосковном Королеве, в этом году ее участниками стали 85 школьников, которые представят свои... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:54
2023-10-27T18:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
центр управления полетами
госдума рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Традиционная Международная космическая олимпиада стартовала в подмосковном Королеве, в этом году ее участниками стали 85 школьников, которые представят свои проекты в области освоения космоса, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Перед началом интеллектуальных испытаний юных исследователей пригласили в Центр управления полетами, где прошел сеанс связи с космонавтами, находящимися на борту МКС. Также школьников поздравили депутат Госдумы Алла Полякова и внук С.П. Королева Сергей Королев. Космический наукоград на олимпиаде представляют более 50 конкурсантов, также участвуют школьники из семи городов Подмосковья и из Белоруссии. В программе - конференции, тренинги и защита научно-исследовательских проектов, которые оценят специалисты крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли, МГТУ имени Н.Э. Баумана, ведущих вузов Московской области. Лучшие проекты будут представлены на итоговой конференции, увидеть их смогут не только участники олимпиады, но и ученики школ Подмосковья и Белоруссии с помощью онлайн-трансляции. Международная космическая олимпиада проводится уже в 31-й раз, за тридцать лет в ней приняли участие более 4,5 тысяч ребят из 12 стран мира.
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московская область (подмосковье), королев, центр управления полетами, госдума рф
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Центр управления полетами, Госдума РФ

В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада

© Фото : пресс-служба администрации КоролеваМеждународная космическая олимпиада в Королеве
Международная космическая олимпиада в Королеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации Королева
Международная космическая олимпиада в Королеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Традиционная Международная космическая олимпиада стартовала в подмосковном Королеве, в этом году ее участниками стали 85 школьников, которые представят свои проекты в области освоения космоса, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Перед началом интеллектуальных испытаний юных исследователей пригласили в Центр управления полетами, где прошел сеанс связи с космонавтами, находящимися на борту МКС. Также школьников поздравили депутат Госдумы Алла Полякова и внук С.П. Королева Сергей Королев.
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Космический наукоград на олимпиаде представляют более 50 конкурсантов, также участвуют школьники из семи городов Подмосковья и из Белоруссии. В программе - конференции, тренинги и защита научно-исследовательских проектов, которые оценят специалисты крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли, МГТУ имени Н.Э. Баумана, ведущих вузов Московской области.
Лучшие проекты будут представлены на итоговой конференции, увидеть их смогут не только участники олимпиады, но и ученики школ Подмосковья и Белоруссии с помощью онлайн-трансляции.
Международная космическая олимпиада проводится уже в 31-й раз, за тридцать лет в ней приняли участие более 4,5 тысяч ребят из 12 стран мира.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевЦентр управления полетамиГосдума РФ
 
 
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