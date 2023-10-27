https://ria.ru/20231027/korolev-1905714040.html

В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада

В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада - РИА Новости, 27.10.2023

В подмосковном Королеве стартовала Международная космическая олимпиада

Традиционная Международная космическая олимпиада стартовала в подмосковном Королеве, в этом году ее участниками стали 85 школьников, которые представят свои... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T18:54

2023-10-27T18:54

2023-10-27T18:54

новости подмосковья

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центр управления полетами

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Традиционная Международная космическая олимпиада стартовала в подмосковном Королеве, в этом году ее участниками стали 85 школьников, которые представят свои проекты в области освоения космоса, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Перед началом интеллектуальных испытаний юных исследователей пригласили в Центр управления полетами, где прошел сеанс связи с космонавтами, находящимися на борту МКС. Также школьников поздравили депутат Госдумы Алла Полякова и внук С.П. Королева Сергей Королев. Космический наукоград на олимпиаде представляют более 50 конкурсантов, также участвуют школьники из семи городов Подмосковья и из Белоруссии. В программе - конференции, тренинги и защита научно-исследовательских проектов, которые оценят специалисты крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли, МГТУ имени Н.Э. Баумана, ведущих вузов Московской области. Лучшие проекты будут представлены на итоговой конференции, увидеть их смогут не только участники олимпиады, но и ученики школ Подмосковья и Белоруссии с помощью онлайн-трансляции. Международная космическая олимпиада проводится уже в 31-й раз, за тридцать лет в ней приняли участие более 4,5 тысяч ребят из 12 стран мира.

https://ria.ru/20231025/fermy-1905258621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев, центр управления полетами, госдума рф