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Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг - РИА Новости, 27.10.2023
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.
2023-10-27T12:00
2023-10-27T12:00
2023-10-27T12:00
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литература
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михаил шолохов
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Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.
audio/mpeg
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.
audio/mpeg
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Как это по-русски, книги, Литература, Лев Толстой (писатель), Михаил Шолохов
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.