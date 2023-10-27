Рейтинг@Mail.ru
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/knigi-1905563990.html
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг - РИА Новости, 27.10.2023
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.
2023-10-27T12:00
2023-10-27T12:00
как это по-русски
книги
литература
лев толстой (писатель)
михаил шолохов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905563461_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_8dab0ac7b309c69407362a90bfbb1cdc.jpg
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.
audio/mpeg
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтакте________Автор эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905563461_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_4b9ce7d7ee6e95c1f5c098842d448cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
книги, литература, лев толстой (писатель), михаил шолохов, аудио
Как это по-русски, книги, Литература, Лев Толстой (писатель), Михаил Шолохов
Как это по-русски

Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг

Как это по-русски
Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
________
Автор эпизода: Наталия Шашина
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскикнигиЛитератураЛев Толстой (писатель)Михаил Шолохов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала