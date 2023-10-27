https://ria.ru/20231027/knigi-1905563990.html

Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг

Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг - РИА Новости, 27.10.2023

Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг

Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными.

2023-10-27T12:00

2023-10-27T12:00

2023-10-27T12:00

как это по-русски

книги

литература

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михаил шолохов

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Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными. audio/mpeg

Из "Молодец-бабы" в "Анну Каренину": как менялись названия книг Один из первых набросков Льва Толстого к "Анне Карениной" был озаглавлен "Молодец-баба". Наташа Ростова могла бы прославиться как героиня эпопеи "1805 год". А Михаил Шолохов собирался дать "Поднятой целине" название "С потом и кровью". Почему писатели меняли заголовки своих произведений, и всегда ли отброшенные варианты были неудачными. audio/mpeg

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книги, литература, лев толстой (писатель), михаил шолохов, аудио