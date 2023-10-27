https://ria.ru/20231027/kmsp-1905679815.html

КМСП: условия трех программ для МСП не меняются после подъема ставки ЦБ

КМСП: условия трех программ для МСП не меняются после подъема ставки ЦБ - РИА Новости, 27.10.2023

КМСП: условия трех программ для МСП не меняются после подъема ставки ЦБ

Ставки по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования "ПСК+1764" для малого и среднего бизнеса после повышения ключевой ставки Банка России не... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:28

2023-10-27T16:28

2023-10-27T16:28

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кавказ

дальний восток

андрей белоусов

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ставки по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования "ПСК+1764" для малого и среднего бизнеса после повышения ключевой ставки Банка России не изменятся, сообщает Корпорация МСП, которая является оператором программы. Ставки по-прежнему составляют до 9% годовых — для малых и микропредприятий, до 7,5% — для среднего бизнеса. Также неизменной осталась ставка в 3% годовых по льготной правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний. Остаются неизменными и условия по программе Минэкономразвития РФ "1764". Льготная программа инвестиционного кредитования "ПСК+1764" реализуется Банком России и Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Льготные ставки по ней действуют 5 лет, общий срок погашения кредита — 10 лет. В качестве приоритетных отраслей выбраны обрабатывающее производство, переработка сельхозпродукции, логистика (для Дальнего Востока и Кавказа) и гостиничный бизнес, профессиональная, научная и техническая деятельность. Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO". Она предусматривает предоставление до 500 миллионов рублей по льготной ставке 3% годовых. От участников требуется соблюдение ряда критериев. Это должен быть бизнес в одной из 16 приоритетных отраслей, компании должны относиться к субъектам МСП, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост не менее 12%, а также владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. По льготной программе "1764" ставка составляет: ключевая ставка + 2,75% (но не более 12,25% при ключевой ставке до 13%, не более 15% - для малых и 13,5% - для средних предприятий при ключевой ставке равной или выше 13%). Льготные программы кредитования реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231017/proizvodstvo-1903251343.html

https://ria.ru/20231025/biznes-1904952185.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, кавказ, дальний восток, андрей белоусов