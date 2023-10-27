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Китай считает необходимым диалог Палестины и Израиля - РИА Новости, 27.10.2023
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08:31 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kitay-1905547465.html
Китай считает необходимым диалог Палестины и Израиля
Китай считает необходимым диалог Палестины и Израиля - РИА Новости, 27.10.2023
Китай считает необходимым диалог Палестины и Израиля
Возобновление палестино-израильских мирных переговоров на основании плана о создании двух государств является единственным действенным способом разорвать... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T08:31
2023-10-27T08:31
в мире
израиль
китай
палестина
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Возобновление палестино-израильских мирных переговоров на основании плана о создании двух государств является единственным действенным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь. Чжай Цзюнь 26 октября посетил Саудовскую Аравию, где провел встречу с заместителем министра иностранных дел королевства Валидом аль-Хурайджи. Дипломат отметил, что нынешняя ситуация между Палестиной и Израилем крайне серьезна, только путем скорейшего прекращения огня и боевых действий, а также смягчения ситуации можно создать необходимые условия для политического урегулирования. "Возобновление палестино-израильских мирных переговоров на основании плана "Два государства для двух народов" является единственным действенным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта", - заявил Чжай Цзюнь, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Саудовской Аравией, объединять усилия для содействия миру и продвижения скорейшего всеобъемлющего и справедливого урегулирования вопроса Палестины. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231023/konflikt-1904576786.html
https://ria.ru/20231015/izrail-1902851754.html
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в мире, израиль, китай, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Китай, Палестина, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай считает необходимым диалог Палестины и Израиля

Китай считает необходимым диалог Палестины и Израиля по плану двух государств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Возобновление палестино-израильских мирных переговоров на основании плана о создании двух государств является единственным действенным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта, заявил спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.
Чжай Цзюнь 26 октября посетил Саудовскую Аравию, где провел встречу с заместителем министра иностранных дел королевства Валидом аль-Хурайджи.
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В Китае высказались о разрешении палестино-израильского конфликта силой
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Дипломат отметил, что нынешняя ситуация между Палестиной и Израилем крайне серьезна, только путем скорейшего прекращения огня и боевых действий, а также смягчения ситуации можно создать необходимые условия для политического урегулирования.
«
"Возобновление палестино-израильских мирных переговоров на основании плана "Два государства для двух народов" является единственным действенным способом разорвать порочный круг палестино-израильского конфликта", - заявил Чжай Цзюнь, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай готов поддерживать взаимодействие и координацию с Саудовской Аравией, объединять усилия для содействия миру и продвижения скорейшего всеобъемлющего и справедливого урегулирования вопроса Палестины.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильКитайПалестинаВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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