Рейтинг@Mail.ru
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 27.10.2023 (обновлено: 16:23 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/kinoteatry-1905676498.html
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2023
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей
Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:22
2023-10-27T16:23
культура
россия
кино
кинотеатры
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53 процента, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. "В этом году, я думаю, год закроется на уровне 35 миллиардов общих сборов, из которых до 75 процентов будет российское кино. То есть, рост российского кино в 2,5 раза, это победа российского кино, это очень хороший показатель", - сказал Воронков на конференции "Медиабизнес". По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда РФ покинули крупные западные киностудии и дистрибьюторы, доля российского кино увеличилась на 53 процента. "Это колоссальный рост, которого никогда не было. Но если мы попробуем сравнить сборы этого года с 2019-м, который считался хорошим, мы пока проседаем на 36 процентов. Все уже не так плохо, как в том году", - пояснил Воронков. Также он рассказал, что к Новому году вырастут цены на кино на 20-25 процентов.
https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кино, кинотеатры, новости культуры
Культура, Россия, Кино, Кинотеатры, Новости культуры
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей

Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 млрд рублей

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Зрительный зал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53 процента, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
"В этом году, я думаю, год закроется на уровне 35 миллиардов общих сборов, из которых до 75 процентов будет российское кино. То есть, рост российского кино в 2,5 раза, это победа российского кино, это очень хороший показатель", - сказал Воронков на конференции "Медиабизнес".
По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда РФ покинули крупные западные киностудии и дистрибьюторы, доля российского кино увеличилась на 53 процента.
"Это колоссальный рост, которого никогда не было. Но если мы попробуем сравнить сборы этого года с 2019-м, который считался хорошим, мы пока проседаем на 36 процентов. Все уже не так плохо, как в том году", - пояснил Воронков.
Также он рассказал, что к Новому году вырастут цены на кино на 20-25 процентов.
Кадр из сериала Слово пацана
В глушь, в провинцию: продюсеры стали меньше интересоваться Москвой
21 сентября, 08:00
 
КультураРоссияКиноКинотеатрыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала