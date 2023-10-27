https://ria.ru/20231027/kinoteatry-1905676498.html

Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей

Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2023

Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей

Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:22

2023-10-27T16:22

2023-10-27T16:23

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53 процента, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. "В этом году, я думаю, год закроется на уровне 35 миллиардов общих сборов, из которых до 75 процентов будет российское кино. То есть, рост российского кино в 2,5 раза, это победа российского кино, это очень хороший показатель", - сказал Воронков на конференции "Медиабизнес". По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда РФ покинули крупные западные киностудии и дистрибьюторы, доля российского кино увеличилась на 53 процента. "Это колоссальный рост, которого никогда не было. Но если мы попробуем сравнить сборы этого года с 2019-м, который считался хорошим, мы пока проседаем на 36 процентов. Все уже не так плохо, как в том году", - пояснил Воронков. Также он рассказал, что к Новому году вырастут цены на кино на 20-25 процентов.

https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html

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Светлана Вовк

россия, кино, кинотеатры, новости культуры