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Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2023
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей
Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:22
2023-10-27T16:22
2023-10-27T16:23
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53 процента, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. "В этом году, я думаю, год закроется на уровне 35 миллиардов общих сборов, из которых до 75 процентов будет российское кино. То есть, рост российского кино в 2,5 раза, это победа российского кино, это очень хороший показатель", - сказал Воронков на конференции "Медиабизнес". По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда РФ покинули крупные западные киностудии и дистрибьюторы, доля российского кино увеличилась на 53 процента. "Это колоссальный рост, которого никогда не было. Но если мы попробуем сравнить сборы этого года с 2019-м, который считался хорошим, мы пока проседаем на 36 процентов. Все уже не так плохо, как в том году", - пояснил Воронков. Также он рассказал, что к Новому году вырастут цены на кино на 20-25 процентов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, кино, кинотеатры, новости культуры
Культура, Россия, Кино, Кинотеатры, Новости культуры
Кинотеатры могут закрыть год с общими сборами в 35 миллиардов рублей
Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 млрд рублей
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Кинотеатры России могут закрыть год с общими сборами в объеме 35 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост российского кино увеличился на 53 процента, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
"В этом году, я думаю, год закроется на уровне 35 миллиардов общих сборов, из которых до 75 процентов будет российское кино. То есть, рост российского кино в 2,5 раза, это победа российского кино, это очень хороший показатель", - сказал Воронков на конференции "Медиабизнес".
По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда РФ покинули крупные западные киностудии и дистрибьюторы, доля российского кино увеличилась на 53 процента.
"Это колоссальный рост, которого никогда не было. Но если мы попробуем сравнить сборы этого года с 2019-м, который считался хорошим, мы пока проседаем на 36 процентов. Все уже не так плохо, как в том году", - пояснил Воронков.
Также он рассказал, что к Новому году вырастут цены на кино на 20-25 процентов.
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