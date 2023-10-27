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"Возьмут больше": в США назвали территории, которых лишится Киев
"Возьмут больше": в США назвали территории, которых лишится Киев - РИА Новости, 27.10.2023
"Возьмут больше": в США назвали территории, которых лишится Киев
Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, такое мнение выразил американский политолог, профессор... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T04:00
2023-10-27T04:00
2023-10-27T04:02
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, такое мнение выразил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies."Я думаю, что русские в результате займут больше территорий, чем они сейчас контролируют <…>. Русские возьмут значительную часть восточной и южной Украины", — заявил он.По мнению аналитика, лишившись территорий, Украина превратится в "дисфункциональное" государство. К такому исходу, по словам Миршаймера, приведет неадекватное формулирование Киевом условий для переговоров.Эксперт выразил уверенность в том, что после потери Украиной территорий и ее окончательного превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Росиию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905533899.html
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"Возьмут больше": в США назвали территории, которых лишится Киев
Профессор Миршаймер: Россия возьмет большую часть восточной и южной Украины