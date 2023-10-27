https://ria.ru/20231027/khamzaev-1905541201.html

В ГД призвали обязать культурные центры преподавать мигрантам русский язык

В ГД призвали обязать культурные центры преподавать мигрантам русский язык - РИА Новости, 27.10.2023

В ГД призвали обязать культурные центры преподавать мигрантам русский язык

Необходимо обязать всевозможные культурные центры, места пребывания и массового скопления мигрантов иметь в обязательном порядке функцию изучения русского... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T06:40

2023-10-27T06:40

2023-10-27T06:40

россия

султан хамзаев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Необходимо обязать всевозможные культурные центры, места пребывания и массового скопления мигрантов иметь в обязательном порядке функцию изучения русского языка, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. "Необходимо обязать всевозможные культурные центры - чаще так называются молельные комнаты, места пребывания и массового скопления мигрантов - иметь в обязательном порядке функцию изучения русского языка. Трудовые мигранты, приезжающие в Россию, должны не только разово сдавать тесты при приезде в страну, а системно улучшать свои знания русского языка", - заявил РИА Новости Хамзаев. По словам депутата, любой гражданин России учит русский язык всю свою жизнь, 9 или 11 классов. "Любой трудовой мигрант в лучшем случае изучал русский в школе, а некоторые - пару месяцев до решения приехать в Россию. Отдельно отмечу другую сложность - дети мигрантов, которые уже родились в России, но не говорят на русском языке. Школа русского языка должна быть в каждом культурном центре", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html

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россия, султан хамзаев, госдума рф, общество