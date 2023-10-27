ХАМАС рассматривает заложников с двойным гражданством как израильтян

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников с гражданством РФ из сектора Газа "более положительно и внимательно", чем к другим, заявил в интервью РИА Новости член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук."Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии, и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией", - сказал Абу Марзук.При этом он подчеркнул, что ХАМАС рассматривает удерживаемых заложников в первую очередь как израильтян, а не как граждан тех стран, откуда они прибыли."Мы не захватывали русского, француза, американца или кого-либо из иностранцев. Все захваченные для нас - израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет", - пояснил он.
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС относится к запросу России об освобождении заложников с гражданством РФ из сектора Газа "более положительно и внимательно", чем к другим, заявил в интервью РИА Новости член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.
"Большинство израильтян являются обладателями каких-то еще гражданств: России, США, Франции, Испании, Италии, и многие страны обращались к нам с просьбой в отношении их граждан, удерживаемых в секторе Газа, в том числе русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера отношений с Россией", - сказал Абу Марзук.
При этом он подчеркнул, что ХАМАС рассматривает удерживаемых заложников в первую очередь как израильтян, а не как граждан тех стран, откуда они прибыли.
«
"Мы не захватывали русского, француза, американца или кого-либо из иностранцев. Все захваченные для нас - израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет", - пояснил он.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.