https://ria.ru/20231027/khamas-1905606998.html
Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам
Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам - РИА Новости, 27.10.2023
Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к министерству иностранных дел. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:48
2023-10-27T12:48
2023-10-27T12:48
россия
дмитрий песков
михаил богданов
владимир путин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к министерству иностранных дел. Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. "Любая информация только от МИДа, здесь нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, продвинулись ли переговоры с ХАМАС по заложникам. В МИД РФ сообщали РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.
https://ria.ru/20231027/khamas-1905606177.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, михаил богданов, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Михаил Богданов, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам
Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС в Москве по заложникам