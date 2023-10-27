https://ria.ru/20231027/khamas-1905606998.html

Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам

Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам - РИА Новости, 27.10.2023

Песков переадресовал МИД вопрос о переговорах с ХАМАС по заложникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к министерству иностранных дел. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:48

2023-10-27T12:48

2023-10-27T12:48

россия

дмитрий песков

михаил богданов

владимир путин

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к министерству иностранных дел. Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. "Любая информация только от МИДа, здесь нечего добавить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, продвинулись ли переговоры с ХАМАС по заложникам. В МИД РФ сообщали РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.

https://ria.ru/20231027/khamas-1905606177.html

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, михаил богданов, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире