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В Кремле рассказали о визите представителей ХАМАС в Москву
В Кремле рассказали о визите представителей ХАМАС в Москву - РИА Новости, 27.10.2023
В Кремле рассказали о визите представителей ХАМАС в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит в Москву представителей палестинского движения ХАМАС, заявил, что у делегации нет никакой... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:43
2023-10-27T12:43
2023-10-27T12:43
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит в Москву представителей палестинского движения ХАМАС, заявил, что у делегации нет никакой кремлевской программы и контактов с Кремлем. "В данном случае никакой кремлевской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИДа было сообщение", - сказал Песков журналистам. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.
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россия, москва, михаил богданов, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Москва, Михаил Богданов, Владимир Путин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле рассказали о визите представителей ХАМАС в Москву
Песков: у делегации ХАМАС в Москве не было контактов с Кремлем