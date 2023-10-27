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В Кремле рассказали о визите представителей ХАМАС в Москву

В Кремле рассказали о визите представителей ХАМАС в Москву - РИА Новости, 27.10.2023

В Кремле рассказали о визите представителей ХАМАС в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит в Москву представителей палестинского движения ХАМАС, заявил, что у делегации нет никакой... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:43

2023-10-27T12:43

2023-10-27T12:43

россия

москва

михаил богданов

владимир путин

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит в Москву представителей палестинского движения ХАМАС, заявил, что у делегации нет никакой кремлевской программы и контактов с Кремлем. "В данном случае никакой кремлевской программы нет, у этих представителей никаких контактов с Кремлем нет. По линии МИДа было сообщение", - сказал Песков журналистам. Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ сообщили РИА Новости, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь заявило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.

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россия, москва, михаил богданов, владимир путин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году