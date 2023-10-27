https://ria.ru/20231027/khamas-1905540020.html
"Формула победы": Нетаньяху подсказали, как одолеть ХАМАС за один день
"Формула победы": Нетаньяху подсказали, как одолеть ХАМАС за один день - РИА Новости, 27.10.2023
"Формула победы": Нетаньяху подсказали, как одолеть ХАМАС за один день
Предложив прямые переговоры без посредников, Израиль загонит ХАМАС в ловушку, в которой ему придется либо признать еврейское государство, либо отказаться от... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T06:11
2023-10-27T06:11
2023-10-27T06:11
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Предложив прямые переговоры без посредников, Израиль загонит ХАМАС в ловушку, в которой ему придется либо признать еврейское государство, либо отказаться от диалога и предстать в невыгодном свете, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Израиль может выиграть войну сегодня. Я даю вам формулу. Премьер-министр Нетаньяху, если Вы меня слушаете, то слушайте внимательно. Прекратите бомбардировки, призовите к немедленному прекращению огня, позвольте всем гуманитарным грузам в мире поступать. Предстаньте как спаситель палестинского народа, а затем скажите, что вы готовы сесть с ХАМАС за стол переговоров, чтобы поговорить о заложниках и заключенных", — заявил Риттер.По словам эксперта, главным условием переговоров должно стать отсутствие посредников, что, по его мнению, вынудит ХАМАС признать Израиль.Риттер также отметил, что на сегодняшний день Израиль проигрывает войну политически, так как впервые за всю историю мировая общественность выступила в поддержку палестинцев. А происходит это по той причине, что все действия Израиля совпадают с изначальным сценарием ХАМАС, который, по словам аналитика, невозможно победить в прямой конфронтации."ХАМАС невозможно победить, если пытаться истребить их, потому что ХАМАС — это идеология, основанная на понятии сопротивления. Чем больше вы будете стремиться уничтожить их, тем больше будет расти желание палестинцев сопротивляться", — отметит Риттер.Эксперт посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обрушить этот сценарий, предложив переговоры, отметив, что даже если ХАМАС откажется, он тем самым потеряет ту поддержку, которую получил за последнее время, и вновь станет "плохим парнем" в глазах мирового сообщества.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231027/operatsiya-1905534475.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, скотт риттер, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, вооруженные силы сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Скотт Риттер, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, Вооруженные силы США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
"Формула победы": Нетаньяху подсказали, как одолеть ХАМАС за один день
Экс-разведчик Риттер: Израиль загонит ХАМАС в ловушку, предложив переговоры
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Предложив прямые переговоры без посредников, Израиль загонит ХАМАС в ловушку, в которой ему придется либо признать еврейское государство, либо отказаться от диалога и предстать в невыгодном свете, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Израиль может выиграть войну сегодня. Я даю вам формулу. Премьер-министр Нетаньяху, если Вы меня слушаете, то слушайте внимательно. Прекратите бомбардировки, призовите к немедленному прекращению огня, позвольте всем гуманитарным грузам в мире поступать. Предстаньте как спаситель палестинского народа, а затем скажите, что вы готовы сесть с ХАМАС за стол переговоров, чтобы поговорить о заложниках и заключенных", — заявил Риттер.
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По словам эксперта, главным условием переговоров должно стать отсутствие посредников, что, по его мнению, вынудит ХАМАС признать Израиль.
Риттер также отметил, что на сегодняшний день Израиль проигрывает войну политически, так как впервые за всю историю мировая общественность выступила в поддержку палестинцев. А происходит это по той причине, что все действия Израиля совпадают с изначальным сценарием ХАМАС, который, по словам аналитика, невозможно победить в прямой конфронтации.
"ХАМАС невозможно победить, если пытаться истребить их, потому что ХАМАС — это идеология, основанная на понятии сопротивления. Чем больше вы будете стремиться уничтожить их, тем больше будет расти желание палестинцев сопротивляться", — отметит Риттер.
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Эксперт посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обрушить этот сценарий, предложив переговоры, отметив, что даже если ХАМАС откажется, он тем самым потеряет ту поддержку, которую получил за последнее время, и вновь станет "плохим парнем" в глазах мирового сообщества.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
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