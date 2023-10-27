https://ria.ru/20231027/kater-1905568021.html

На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер

На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер - РИА Новости, 27.10.2023

На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер

Новый большой гидрографический катер начали строить по заказу министерства обороны на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:35

2023-10-27T10:35

2023-10-27T11:11

безопасность

благовещенск

россия

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости. Новый большой гидрографический катер начали строить по заказу министерства обороны на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Губернатор Приамурья принял в пятницу участие в торжественной церемонии закладки судна. Как отметил Василий Орлов, это уже шестой большой гидрографический катер, который строится на судостроительном заводе, что говорит о том, что заказчик - минобороны РФ - удовлетворен качеством и сроками работ предприятия. "Сегодня здесь по гособоронзаказу строится сразу три судна. Отдельные слова благодарности руководству и коллективу за то, что вы помогаете выполнять государственный оборонный заказ и на других предприятиях Амурской области. Обязательно продолжим поддерживать наш судостроительный завод. Мы гордимся предприятием и коллективом, который здесь трудится", - сказал Орлов. Судно должны спустить на воду в 2026 году. Основное предназначение – обеспечение безопасной навигации. Будущий большой гидрографический катер назван "Борис Давыдов" в честь гидрографа-геодезиста, исследователя Северного Ледовитого океана и побережий Тихого океана. Борис Давыдов в 1924 году возглавлял экспедицию, поднявшую советский флаг на острове Врангеля, закрепив тем самым право нашего государства на данный остров.

https://ria.ru/20230228/sudno-1854809332.html

https://ria.ru/20230814/argus-1889864828.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор)