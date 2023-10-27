На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер
На благовещенском судостроительном заводе строят новый гидрографический катер
Вид на город Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости. Новый большой гидрографический катер начали строить по заказу министерства обороны на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья принял в пятницу участие в торжественной церемонии закладки судна. Как отметил Василий Орлов, это уже шестой большой гидрографический катер, который строится на судостроительном заводе, что говорит о том, что заказчик - минобороны РФ - удовлетворен качеством и сроками работ предприятия.
"Сегодня здесь по гособоронзаказу строится сразу три судна. Отдельные слова благодарности руководству и коллективу за то, что вы помогаете выполнять государственный оборонный заказ и на других предприятиях Амурской области. Обязательно продолжим поддерживать наш судостроительный завод. Мы гордимся предприятием и коллективом, который здесь трудится", - сказал Орлов.
Судно должны спустить на воду в 2026 году. Основное предназначение – обеспечение безопасной навигации. Будущий большой гидрографический катер назван "Борис Давыдов" в честь гидрографа-геодезиста, исследователя Северного Ледовитого океана и побережий Тихого океана. Борис Давыдов в 1924 году возглавлял экспедицию, поднявшую советский флаг на острове Врангеля, закрепив тем самым право нашего государства на данный остров.