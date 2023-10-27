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На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер - РИА Новости, 27.10.2023
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Амурская область
Амурская область
 
10:35 27.10.2023 (обновлено: 11:11 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/kater-1905568021.html
На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер
На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер - РИА Новости, 27.10.2023
На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер
Новый большой гидрографический катер начали строить по заказу министерства обороны на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:35
2023-10-27T11:11
безопасность
благовещенск
россия
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости. Новый большой гидрографический катер начали строить по заказу министерства обороны на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области. Губернатор Приамурья принял в пятницу участие в торжественной церемонии закладки судна. Как отметил Василий Орлов, это уже шестой большой гидрографический катер, который строится на судостроительном заводе, что говорит о том, что заказчик - минобороны РФ - удовлетворен качеством и сроками работ предприятия. "Сегодня здесь по гособоронзаказу строится сразу три судна. Отдельные слова благодарности руководству и коллективу за то, что вы помогаете выполнять государственный оборонный заказ и на других предприятиях Амурской области. Обязательно продолжим поддерживать наш судостроительный завод. Мы гордимся предприятием и коллективом, который здесь трудится", - сказал Орлов. Судно должны спустить на воду в 2026 году. Основное предназначение – обеспечение безопасной навигации. Будущий большой гидрографический катер назван "Борис Давыдов" в честь гидрографа-геодезиста, исследователя Северного Ледовитого океана и побережий Тихого океана. Борис Давыдов в 1924 году возглавлял экспедицию, поднявшую советский флаг на острове Врангеля, закрепив тем самым право нашего государства на данный остров.
https://ria.ru/20230228/sudno-1854809332.html
https://ria.ru/20230814/argus-1889864828.html
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безопасность, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор)
Безопасность, Благовещенск, Россия, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
На благовещенском судостроительном заводе начали строить новый катер

На благовещенском судостроительном заводе строят новый гидрографический катер

© РИА Новости / Игорь АгеенкоВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Вид на город Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт - РИА Новости. Новый большой гидрографический катер начали строить по заказу министерства обороны на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Благовещенске, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья принял в пятницу участие в торжественной церемонии закладки судна. Как отметил Василий Орлов, это уже шестой большой гидрографический катер, который строится на судостроительном заводе, что говорит о том, что заказчик - минобороны РФ - удовлетворен качеством и сроками работ предприятия.
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"Сегодня здесь по гособоронзаказу строится сразу три судна. Отдельные слова благодарности руководству и коллективу за то, что вы помогаете выполнять государственный оборонный заказ и на других предприятиях Амурской области. Обязательно продолжим поддерживать наш судостроительный завод. Мы гордимся предприятием и коллективом, который здесь трудится", - сказал Орлов.
Судно должны спустить на воду в 2026 году. Основное предназначение – обеспечение безопасной навигации. Будущий большой гидрографический катер назван "Борис Давыдов" в честь гидрографа-геодезиста, исследователя Северного Ледовитого океана и побережий Тихого океана. Борис Давыдов в 1924 году возглавлял экспедицию, поднявшую советский флаг на острове Врангеля, закрепив тем самым право нашего государства на данный остров.
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