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В Иордании рассказали, к чему может привести наземная операция в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
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22:20 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/katastrofa-1905743223.html
В Иордании рассказали, к чему может привести наземная операция в Газе
В Иордании рассказали, к чему может привести наземная операция в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
В Иордании рассказали, к чему может привести наземная операция в Газе
Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади предупредил, что результатом наземной операции Израиля в секторе Газа будет гуманитарная катастрофа эпических... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T22:20
2023-10-27T22:20
в мире
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россия
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КАИР, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади предупредил, что результатом наземной операции Израиля в секторе Газа будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы. Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. "Израиль только что начал наземную войну в Газе. Результатом будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы", - написал ас-Сафади в соцсети X. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/effekt-1905731157.html
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в мире, израиль, иордания, россия, владимир путин, айман ас-сафади, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Россия, Владимир Путин, Айман ас-Сафади, ХАМАС, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иордании рассказали, к чему может привести наземная операция в Газе

МИД Иордании: наземная операция Израиля в Газе приведет к гумкатастрофе на годы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади . Архивное фото
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КАИР, 27 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади предупредил, что результатом наземной операции Израиля в секторе Газа будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера пятницы эти операции расширятся. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что отражают израильское наземное вторжение в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В ООН рассказали, какой может быть эффект от наземной операции в Газе
Вчера, 20:36
«
"Израиль только что начал наземную войну в Газе. Результатом будет гуманитарная катастрофа эпических масштабов на долгие годы", - написал ас-Сафади в соцсети X.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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СМИ: США убеждают Израиль отказаться от полномасштабной операции в Газе
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В миреИзраильИорданияРоссияВладимир ПутинАйман ас-СафадиХАМАСООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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