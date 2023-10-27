https://ria.ru/20231027/kamery-1905570359.html

В Приморском крае отключили камеры в туалетах школы

В Приморском крае отключили камеры в туалетах школы - РИА Новости, 27.10.2023

В Приморском крае отключили камеры в туалетах школы

Видеокамеры наблюдения установили в туалетах школы в Большом Камне Приморского края для профилактики буллинга, сейчас их отключили, будет решаться вопрос об их... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:44

2023-10-27T10:44

2023-10-27T10:44

приморский край

большой камень

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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Видеокамеры наблюдения установили в туалетах школы в Большом Камне Приморского края для профилактики буллинга, сейчас их отключили, будет решаться вопрос об их демонтаже, сообщил РИА Новости представитель регионального минобразования региона. В соцсетях широко разошлось видео, снятое в туалете школы. На нем видно, что в верхнем углу помещения установлена видеокамера наблюдения, она видна даже когда человек стоит в закрытой кабинке. Отмечается, что изображения с камер транслируются на пост охраны. "Как рассказали в управлении образования администрации городского округа Большой Камень, по вопросу незаконной установки камер видеонаблюдения в туалетах МБОУ СОШ №1 была проведена проверка. Камеры были установлены администрацией школы в целях профилактики буллинга, употребления наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по данным управления, учащиеся были предупреждены о камерах в кабинках, а установленная камера ограничивает обзор в самой кабинке. Также благодаря видеонаблюдению были выявлены случаи курения в туалете. "По состоянию на 26 октября 2023 года в управление образования не поступило ни одной жалобы от родителей или учащихся по факту установки камер видеонаблюдения в туалетных комнатах. В настоящее время камеры отключены. Администрация школы вынесет данный вопрос на обсуждение в управляющий Совет школы. Если будет принято решение о демонтаже, то работы будут проведены к началу второй четверти", - добавили в минобразования региона.

https://ria.ru/20231004/bulling-1900505815.html

приморский край

большой камень

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приморский край, большой камень