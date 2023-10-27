Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы
Солодов: Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы
© iStock.com / Victoria KoltsovaАэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
© iStock.com / Victoria Koltsova
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Регулярные морские рейсы свяжут Камчатку и порты Китая в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР.
"Мы будем повышать регулярность прямых морских рейсов между китайскими портами и Петропавловском-Камчатским. В частности, из Циндао в краевую столицу. Уже в следующем году будет введён ежемесячный грузовой рейс, а по мере его наполнения интенсивность будет повышаться. В будущем на повестке - установление прямых воздушных рейсов", - сообщил Солодов.
Он подчеркнул, что Китай заинтересован в судоремонтной отрасли на Камчатке и рассматривает вопрос инвестирования в это направление. Более детальные переговоры будут проведены во время визита китайской делегации на полуостров в скором времени. Также достигнута договоренность проведения на полуострове Российско-китайских деловых мероприятий по вопросам рыбопромышленного комплекса.
В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.