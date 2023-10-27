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Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы - РИА Новости, 27.10.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
13:16 27.10.2023 (обновлено: 13:17 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905615591.html
Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы
Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы - РИА Новости, 27.10.2023
Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы
Регулярные морские рейсы свяжут Камчатку и порты Китая в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:16
2023-10-27T13:17
экономика
китай
камчатка
камчатский край
владимир солодов
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Регулярные морские рейсы свяжут Камчатку и порты Китая в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР. "Мы будем повышать регулярность прямых морских рейсов между китайскими портами и Петропавловском-Камчатским. В частности, из Циндао в краевую столицу. Уже в следующем году будет введён ежемесячный грузовой рейс, а по мере его наполнения интенсивность будет повышаться. В будущем на повестке - установление прямых воздушных рейсов", - сообщил Солодов. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в судоремонтной отрасли на Камчатке и рассматривает вопрос инвестирования в это направление. Более детальные переговоры будут проведены во время визита китайской делегации на полуостров в скором времени. Также достигнута договоренность проведения на полуострове Российско-китайских деловых мероприятий по вопросам рыбопромышленного комплекса. В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.
https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905608803.html
https://ria.ru/20231026/buryatiya-1905365447.html
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экономика, китай, камчатка, камчатский край, владимир солодов
Экономика, Китай, Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Камчатский край
Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы

Солодов: Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы

© iStock.com / Victoria KoltsovaАэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© iStock.com / Victoria Koltsova
Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Регулярные морские рейсы свяжут Камчатку и порты Китая в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР.
"Мы будем повышать регулярность прямых морских рейсов между китайскими портами и Петропавловском-Камчатским. В частности, из Циндао в краевую столицу. Уже в следующем году будет введён ежемесячный грузовой рейс, а по мере его наполнения интенсивность будет повышаться. В будущем на повестке - установление прямых воздушных рейсов", - сообщил Солодов.
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Он подчеркнул, что Китай заинтересован в судоремонтной отрасли на Камчатке и рассматривает вопрос инвестирования в это направление. Более детальные переговоры будут проведены во время визита китайской делегации на полуостров в скором времени. Также достигнута договоренность проведения на полуострове Российско-китайских деловых мероприятий по вопросам рыбопромышленного комплекса.
В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.
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