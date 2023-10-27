https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905615591.html

Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы

Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы - РИА Новости, 27.10.2023

Камчатку и Китай в 2024 году свяжут регулярные морские рейсы

Регулярные морские рейсы свяжут Камчатку и порты Китая в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:16

2023-10-27T13:16

2023-10-27T13:17

экономика

китай

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владимир солодов

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Регулярные морские рейсы свяжут Камчатку и порты Китая в 2024 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который сейчас находится с рабочей командировкой в КНР. "Мы будем повышать регулярность прямых морских рейсов между китайскими портами и Петропавловском-Камчатским. В частности, из Циндао в краевую столицу. Уже в следующем году будет введён ежемесячный грузовой рейс, а по мере его наполнения интенсивность будет повышаться. В будущем на повестке - установление прямых воздушных рейсов", - сообщил Солодов. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в судоремонтной отрасли на Камчатке и рассматривает вопрос инвестирования в это направление. Более детальные переговоры будут проведены во время визита китайской делегации на полуостров в скором времени. Также достигнута договоренность проведения на полуострове Российско-китайских деловых мероприятий по вопросам рыбопромышленного комплекса. В рамках рабочей командировки делегация Камчатского края посетила города Харбин и Циндао. Там они приняли участие в международной выставке рыбного хозяйства, провели переговоры по вопросам развития туризма, судоремонта, строительства, транспорта и логистики.

https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905608803.html

https://ria.ru/20231026/buryatiya-1905365447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, камчатка, камчатский край, владимир солодов