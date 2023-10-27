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На Камчатке туристов попросили не приближаться к опасному вулкану
На Камчатке туристов попросили не приближаться к опасному вулкану - РИА Новости, 27.10.2023
На Камчатке туристов попросили не приближаться к опасному вулкану
Спасатели на Камчатке рекомендуют жителям и гостям региона не совершать туристические поездки к извергающемуся Ключевскому вулкану, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:15
2023-10-27T14:15
2023-10-27T14:15
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости. Спасатели на Камчатке рекомендуют жителям и гостям региона не совершать туристические поездки к извергающемуся Ключевскому вулкану, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю. "Спасатели рекомендуют не приближаться к Ключевскому вулкану. Возможны пепловые выбросы до 12 километров над уровнем моря. Таковы данные филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска о сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае", – говорится в сообщении. Выбросы пепла представляют опасность для авиации. Экипажам воздушным судов рекомендовано учитывать выбор маршрутов. В случае пеплопада повышена вероятность возникновения происшествий на автодороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Вулкан Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии, высотой 4750 метров над уровнем моря. Ближайший населенный пункт поселок Ключи находится в 30 километрах от исполина.
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новости - туризм, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вулкан, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вулкан, Туризм
На Камчатке туристов попросили не приближаться к опасному вулкану
На Камчатке спасатели рекомендуют туристам не приближаться к Ключевскому вулкану