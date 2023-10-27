https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905553530.html

С бывшего мэра Петропавловска-Камчатского взыскали сумму полученной взятки

С бывшего мэра Петропавловска-Камчатского взыскали сумму полученной взятки - РИА Новости, 27.10.2023

С бывшего мэра Петропавловска-Камчатского взыскали сумму полученной взятки

Петропавловск-Камчатский городской суд постановил взыскать с бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко сумму полученной им взятки, за которую он... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T09:23

2023-10-27T09:23

2023-10-27T09:50

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

россия

виталий иваненко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд постановил взыскать с бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко сумму полученной им взятки, за которую он уже отбывает наказание, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "Прокуратура Петропавловска-Камчатского обратилась в суд с иском к бывшему главе Петропавловск-Камчатского городского округа Виталию Иваненко о взыскании в доход государства суммы взятки. В 2022 году экс-глава города признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В суде установлено, что он получил взятку в общей сумме 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Решение еще не вступило в законную силу. Ранее Виталию Иваненко было назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев.

https://ria.ru/20210303/kamchatka-1599703272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия, виталий иваненко