https://ria.ru/20231027/kamchatka-1905553530.html
С бывшего мэра Петропавловска-Камчатского взыскали сумму полученной взятки
С бывшего мэра Петропавловска-Камчатского взыскали сумму полученной взятки - РИА Новости, 27.10.2023
С бывшего мэра Петропавловска-Камчатского взыскали сумму полученной взятки
Петропавловск-Камчатский городской суд постановил взыскать с бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко сумму полученной им взятки, за которую он... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T09:23
2023-10-27T09:23
2023-10-27T09:50
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
россия
виталий иваненко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт - РИА Новости. Петропавловск-Камчатский городской суд постановил взыскать с бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко сумму полученной им взятки, за которую он уже отбывает наказание, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "Прокуратура Петропавловска-Камчатского обратилась в суд с иском к бывшему главе Петропавловск-Камчатского городского округа Виталию Иваненко о взыскании в доход государства суммы взятки. В 2022 году экс-глава города признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В суде установлено, что он получил взятку в общей сумме 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Суд удовлетворил требование прокуратуры. Решение еще не вступило в законную силу. Ранее Виталию Иваненко было назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет 6 месяцев.
https://ria.ru/20210303/kamchatka-1599703272.html
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РИА Новости
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия, виталий иваненко
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия, Виталий Иваненко
С бывшего мэра Петропавловска-Камчатского взыскали сумму полученной взятки
Суд на Камчатке взыскал с экс-мэра столицы полуострова сумму полученной взятки