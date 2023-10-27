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Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина - РИА Новости, 27.10.2023
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15:13 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/kadry-1905657811.html
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина - РИА Новости, 27.10.2023
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина
Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:13
2023-10-27T15:13
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса. Особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности", - сказала она.
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экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина

Набиуллина: двум третям компаний, особенно обрабатывающим, не хватает кадров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса. Особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности", - сказала она.
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ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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