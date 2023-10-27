https://ria.ru/20231027/kadry-1905657811.html
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина - РИА Новости, 27.10.2023
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина
Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T15:13
2023-10-27T15:13
2023-10-27T15:13
экономика
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599981503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_280d704fc7dd6fc3aaab1a1793f0bd9e.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса. Особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности", - сказала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина
Набиуллина: двум третям компаний, особенно обрабатывающим, не хватает кадров
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса. Особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности", - сказала она.
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