https://ria.ru/20231027/kadry-1905657811.html

Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина

Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина - РИА Новости, 27.10.2023

Две трети компаний столкнулись с дефицитом кадров, заявила Набиуллина

Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T15:13

2023-10-27T15:13

2023-10-27T15:13

экономика

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599981503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_280d704fc7dd6fc3aaab1a1793f0bd9e.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две трети российских компаний столкнулись с дефицитом кадров, в основном в обрабатывающей промышленности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Существенным ограничителем для расширения производства является дефицит кадров. С ним столкнулись две трети компаний из нашего опроса. Особенно значительна эта проблема в обрабатывающей промышленности", - сказала она.

https://ria.ru/20230921/gref-1897832902.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, эльвира набиуллина